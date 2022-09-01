Яннис, Йокич и Дончич: ТОП-10 главных звезд Евробаскета

В четверг, 1 сентября, начнется чемпионат Европы по баскетболу, в котором примут участие 24 команды Старого Света, поделенные на четыре группы.

Турнир продлится до 18 сентября, групповой этап пройдет в четырех европейских городах: Тбилиси (Грузия), Милан (Италия) Кельн (Германия) и Прага (Чехия). Все матчи плей-офф и финал состоятся в Берлине (Германия).

В последние годы европейские баскетболисты заполонили НБА, продемонстрировав, что и за океаном есть феноменальные игроки. Они возвращаются на родной континент, чтобы поборться за статусный трофей, и именно о главных звездах турнира нам хочется в этот раз поговорить.

Яннис Адетокумбо (Греция, Милуоки)

Начнем, пожалуй, с лучшего игрока в данном списке. Чемпион НБА 2021 года, MVP Финала, двукратный MVP регулярки и просто один из самых доминирующих игроков мира в "краске". Яннис вместе с двумя своими братьями Танасисом и Костасом намерены побороться за медали, которых Греция не видела с 2009 года.

Греки попали в одну группу с Украиной, Италией и Хорватией, и именно эти четыре сборные должны будут выходить в 1/16 Евробаскета. Недавняя встреча Янниса и Николы Йокича продемонстрировала, что Грик Фрик полностью готов рвать и метать на турнире.

Никола Йокич (Сербия, Денвер)

К слову о Джокере. Никола в матче Сербия - Греция также показал, что он уже набрал форму после межсезонья. И отличным способом завершить сезон-2021/22, после получения звания MVP регулярки, будет медаль на чемпионате Европы.

Сборная Сербии считается одним из фаворитов турнира. Серебро на ЧЕ в Турции пять лет назад - это, конечно, хорошо, но вот последняя победа на турнире была аж в далеком 2001 году. Так что нынешняя кампания замечательно подходит, чтобы вновь стать лучшей национальной командой Европы.

Лука Дончич (Словения, Даллас)

Чемпион Европы 2017 года наверняка постарается повторить успех словенской сборной пятилетней давности. Тогда еще 18-летний Лука помог своей команде в финале обыграть Сербию Йокича со счетом 93:85 и завоевать первое золото в истории Словении. Тот турнир словенцы прошли, не потерпев ни единого поражения (9-0), в 1/8 финала пройдя Украину.

К сожалению, в том финале Дончич получил травму и не смог его доиграть. В итоге MVP Евробаскета был признан тогдашний лидер словенцев Горан Драгич. Теперь же именно Лука, заматеревший и набравшийся опыта в НБА, в статусе одного из лучших игроков мира поведет за собой команду в надежде защитить статус чемпиона Европы.

Домантас Сабонис (Литва, Сакраменто)

Центровой Кингз, сын легендарного Арвидаса Сабониса, Домантас пока что не может похвастаться успешной карьерой в НБА, довольствуясь статусом лидера команд второго и третьего эшелонов. На международной арене дела у 26-летнего центрового идут немного лучше.

Свою единственную награду в карьере Сабонис завоевал на чемпионате Европы 2015 года, когда литовская сборная дошла до финала, где уступила Испании 63:80. Стоит отметить, что Литва является трехкратным победителем турнира (1937, 1939, 2003).

Руди Гобер (Франция, Миннесота)

Да, до сих пор непривычно называть его игроком Тимбервулвз, но таковы реалии. Когда в НБА дело доходит до плей-офф, Гобер становится главной целью команд из-за своего стиля игры. Но именно здесь, на Евробаскете, благодаря некоторым правилам, которых нет в НБА, он сможет проявить себя на все 100%.

За всю историю проведения турнира французы пропустили его всего дважды. Но за 38 раз они стали чемпионами всего раз, и произошло это не так уж и давно, в 2013 году, но тогда молодой Руди в турнире не участвовал. Зато он участвовал на последних двух: в 2015 было третье место, а в 2017 случился провал - лишь 12-е место.

Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина, Портленд)

Нуркич выступит на своем первом крупном международном турнире в карьере. Но даже он не поможет добыть своей сборной больше одной победы. Босния - не частый гость чемпионата Европы. По сути, она принимает участие в каждом четвертом турнире, а ее лучшим результатом является восьмое место в далеком 1993 году.

Именно начиная с того периода и до наших дней Босния если и играла на турнире, то заканчивала его в районе второй десятки. Это же, скорее всего, произойдет и в этот раз, им явно не повезло с группой, в которую попали также Словения, Германия, Франция, Литва и Венгрия.

Боян Богданович (Хорватия, Юта)

В плане жеребьевки хорватам повезло куда больше, чем боснийцам, которые попали в самую сильную группу. Легкий форвард Джаз Боян Богданович должен будет взять лидерство на себя и на правах опытного игрока повести за собой хорватов.

В целом Хорватия не хватает звезд с неба на чемпионате Европы, постоянно заканчивая турнир в районе десятого места. Но были в ее истории и медали, сразу две бронзовые, но как же давно это было - на двух турнирах подряд в 1993 и 1995 годах.

Горан Драгич (Словения, Чикаго)

Когда Дончич только начинал свой путь в большом баскетболе, помогая Словении завоевать ее первое золото, Горану Драгичу уже был 31 год. Опытному разыгрывающему уже 36, и скорее всего, этот чемпионат Европы станет для него последним, а потому он захочет уйти на мажорной ноте.

За последние полтора года он сменил уже четыре команды, летом подписав контракт с Буллз. Но это не должно ему помешать снабжать соотечественников на паркете мячом, хотя защиты на своей половины площадки от него ждать не стоит - это никогда не было его сильной стороной.

Йонас Валанчюнас (Литва, Новый Орлеан)

Все, что было ранее сказано о Сабонисе можно перенести и на его соотечественника, с единственной правкой на то, что Йонас побывал в командах более высокого уровня. И в отличие от Домантаса, центровой Пеликанс "захватил" не только серебро 2015 года, но и 2013.

Важным вопросом к главному тренеру Литвы Казису Максвитасу было то, как он планирует совмещать на паркете этих двух больших. Но судя по матчам квалификации, он справился с этой задачей. Теперь главное выйти из сложной группы и пройти как можно дальше - даже за победу можно побороться.

Эван Фурнье (Франция, Никс)

Защитник Нью-Йорка, как и Руди Гобер, является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2015 года. А на турнире 2013 года он не участвовал, так что со своим соотечественником у него паритет.

Фурнье никогда не был лидером команд НБА, в которых он выступал. Но, как и многие другие европейские игроки НБА такого плана, в своей сборной на фоне других французов он и Гобер выглядят суперзвездами, которые должны брать игру на себя и тащить команду. По потенциалу эта Франция может достичь многого, а потому ждем ее в финальных стадиях турнира.

P.S. Украинские звезды Алексей Лень (Сакраменто) и Святослав Михайлюк

Для обоих наших баскетболистов этот Евробаскет станет первым в карьере. И именно потому на правах игроков, которые знакомы с лучшей лигой мира, они будут обязаны показать все свои умения, а кто-то даже может себя на турнире прорекламировать.

К сожалению ни Алексей, ни Свят не получали в прошлых сезонах достаточного игрового времени - всегда находились баскетболисты, которых главные тренеры считали более оптимальным вариантом. Это должно их смотивировать выложиться по максимуму. Группа, в которую Украина попала, позволяет рассчитывать на плей-офф.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua