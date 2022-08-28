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Баскетбол

Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира

ISPORT представляет календарь всех матчей чемпионата Европы по баскетболу.
Сегодня, 13:45
Сабонис, Гобер, Драгич, Адетокумбо / FIBA
Сабонис, Гобер, Драгич, Адетокумбо / FIBA
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С 1 по 18 сентября в четырех странах Европы состоится чемпионат Старого Света по баскетболу. Матчи будут проходить в Тбилиси (Грузия), Праге (Чехия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (Германия).

Формат турнира

24 участника турнира поделены на четыре группы по шесть команд. В каждой группе все соперники будут играть друг с другом по одному разу.

В плей-офф турнира выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Все секстеты играют свои матчи в одном определенном городе, принимающем чемпионат Европы.

Календарь и результаты матчей

Группа А (матчи проходят в Тбилиси)

Участники: Испания, Черногория, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария

1 сентября
14:30, Испания – Болгария
17:15, Турция – Черногория
20:00, Бельгия – Грузия

3 сентября
14:30, Черногория – Бельгия
17:15, Болгария – Турция
20:00, Грузия – Испания

4 сентября
14:30, Болгария – Черногория
17:15, Испания – Бельгия
20:00, Турция – Грузия

6 сентября
14:30, Бельгия – Турция
17:15, Черногория – Испания
20:00, Грузия – Болгария

7 сентября
14:30, Турция – Испания
17:15, Болгария – Бельгия
20:00, Грузия – Черногория

Группа В (матчи проходят в Кельне)

Участники: Франция, Литва, Словения, Германия, Босния и Герцеговина, Венгрия

1 сентября
15:30, Босния и Герцеговина – Венгрия
17:15, Словения – Литва
21:30, Франция – Германия

3 сентября
15:30, Германия – Босния и Герцеговина
17:15, Литва – Франция
21:30, Венгрия – Словения

4 сентября
15:30, Литва – Германия
17:15, Словения – Босния и Герцеговина
21:30, Франция – Венгрия

6 сентября
15:30, Босния и Герцеговина – Франция
17:15, Венгрия – Литва
21:30, Германия – Словения

7 сентября
15:30, Литва – Босния и Герцеговина
17:15, Франция – Словения
21:30, Венгрия – Германия

Группа С (матчи проходят в Милане)

Участники: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония

2 сентября
15:15, Украина – Великобритания
17:00, Хорватия – Греция
22:00, Италия – Эстония

3 сентября
15:15, Великобритания – Хорватия
17:00, Эстония – Украина
22:00, ГрецияИталия

5 сентября
15:15, Хорватия – Эстония
17:00, Великобритания – Греция
22:00, Украина – Италия

6 сентября
15:15, Эстония – Великобритания
17:00, Греция – Украина
22:00, ИталияХорватия

8 сентября

15:15, Хорватия – Украина
17:00, Эстония – Греция
22:00, Великобритания Италия

Группа D (матчи проходят в Праге)

Участники: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды

2 сентября
15:00, Израиль – Финляндия
18:30, Польша – Чехия
22:00, СербияНидерланды

3 сентября
15:00, Финляндия – Польша
18:30, Чехия – Сербия
22:00, НидерландыИзраиль

5 сентября
15:00, Польша – Израиль
18:30, Чехия – Нидерланды
22:00, СербияФинляндия

6 сентября
15:00, Нидерланды – Польша
18:30, Финляндия – Чехия
22:00, Израиль Сербия

8 сентября
15:00, Финляндия – Нидерланды
18:30, Чехия – Израиль
22:00, СербияПольша

Плей-офф (все матчи проходят в Берлине)

*буква означает группу, цифра – итоговое место в группе

10 сентября
B2 – A3 (1/8 финала №1)
A1 – B4 (1/8 финала №2)
B1 – A4 (1/8 финала №3)
A2 – B3 (1/8 финала №4)

11 сентября
С1 – D4 (1/8 финала №5)
D2 – C3 (1/8 финала №6)
C2 – D3 (1/8 финала №7)
D1 – C4 (1/8 финала №8)

13 сентября
Победитель 1/8 финала №1 - Победитель 1/8 финала №5, (Четвертьфинал №1)
Победитель 1/8 финала №2 - Победитель 1/8 финала №6, (Четвертьфинал №2)

14 сентября
Победитель 1/8 финала №3 - Победитель 1/8 финала №7, (Четвертьфинал №3)
Победитель 1/8 финала №4 - Победитель 1/8 финала №8, (Четвертьфинал №4)

16 сентября
Победитель четвертьфинала №1 - Победитель четвертьфинала №2, (полуфинал №1)
Победитель четвертьфинала №3 - Победитель четвертьфинала №4, (полуфинал №2)

18 сентября
Проигравший полуфинала №1 – проигравший полуфинала №2, (матч за третье место)
Победитель полуфинала №1 - Победитель полуфинала №2, (Финал)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Евробаскет сборная Украины по баскетболу
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