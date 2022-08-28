Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира

ISPORT представляет календарь всех матчей чемпионата Европы по баскетболу.

С 1 по 18 сентября в четырех странах Европы состоится чемпионат Старого Света по баскетболу. Матчи будут проходить в Тбилиси (Грузия), Праге (Чехия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (Германия).

Формат турнира

24 участника турнира поделены на четыре группы по шесть команд. В каждой группе все соперники будут играть друг с другом по одному разу.

В плей-офф турнира выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Все секстеты играют свои матчи в одном определенном городе, принимающем чемпионат Европы.

Календарь и результаты матчей

Группа А (матчи проходят в Тбилиси)

Участники: Испания, Черногория, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария

1 сентября

14:30, Испания – Болгария

17:15, Турция – Черногория

20:00, Бельгия – Грузия

3 сентября

14:30, Черногория – Бельгия

17:15, Болгария – Турция

20:00, Грузия – Испания

4 сентября

14:30, Болгария – Черногория

17:15, Испания – Бельгия

20:00, Турция – Грузия

6 сентября

14:30, Бельгия – Турция

17:15, Черногория – Испания

20:00, Грузия – Болгария

7 сентября

14:30, Турция – Испания

17:15, Болгария – Бельгия

20:00, Грузия – Черногория

Группа В (матчи проходят в Кельне)

Участники: Франция, Литва, Словения, Германия, Босния и Герцеговина, Венгрия

1 сентября

15:30, Босния и Герцеговина – Венгрия

17:15, Словения – Литва

21:30, Франция – Германия

3 сентября

15:30, Германия – Босния и Герцеговина

17:15, Литва – Франция

21:30, Венгрия – Словения

4 сентября

15:30, Литва – Германия

17:15, Словения – Босния и Герцеговина

21:30, Франция – Венгрия

6 сентября

15:30, Босния и Герцеговина – Франция

17:15, Венгрия – Литва

21:30, Германия – Словения

7 сентября

15:30, Литва – Босния и Герцеговина

17:15, Франция – Словения

21:30, Венгрия – Германия

Группа С (матчи проходят в Милане)

Участники: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония

2 сентября

15:15, Украина – Великобритания

17:00, Хорватия – Греция

22:00, Италия – Эстония

3 сентября

15:15, Великобритания – Хорватия

17:00, Эстония – Украина

22:00, Греция – Италия

5 сентября

15:15, Хорватия – Эстония

17:00, Великобритания – Греция

22:00, Украина – Италия

6 сентября

15:15, Эстония – Великобритания

17:00, Греция – Украина

22:00, Италия – Хорватия

8 сентября



15:15, Хорватия – Украина

17:00, Эстония – Греция

22:00, Великобритания – Италия

Группа D (матчи проходят в Праге)

Участники: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды

2 сентября

15:00, Израиль – Финляндия

18:30, Польша – Чехия

22:00, Сербия – Нидерланды

3 сентября

15:00, Финляндия – Польша

18:30, Чехия – Сербия

22:00, Нидерланды – Израиль

5 сентября

15:00, Польша – Израиль

18:30, Чехия – Нидерланды

22:00, Сербия – Финляндия

6 сентября

15:00, Нидерланды – Польша

18:30, Финляндия – Чехия

22:00, Израиль – Сербия

8 сентября

15:00, Финляндия – Нидерланды

18:30, Чехия – Израиль

22:00, Сербия – Польша

Плей-офф (все матчи проходят в Берлине)

*буква означает группу, цифра – итоговое место в группе

10 сентября

B2 – A3 (1/8 финала №1)

A1 – B4 (1/8 финала №2)

B1 – A4 (1/8 финала №3)

A2 – B3 (1/8 финала №4)

11 сентября

С1 – D4 (1/8 финала №5)

D2 – C3 (1/8 финала №6)

C2 – D3 (1/8 финала №7)

D1 – C4 (1/8 финала №8)

13 сентября

Победитель 1/8 финала №1 - Победитель 1/8 финала №5, (Четвертьфинал №1)

Победитель 1/8 финала №2 - Победитель 1/8 финала №6, (Четвертьфинал №2)

14 сентября

Победитель 1/8 финала №3 - Победитель 1/8 финала №7, (Четвертьфинал №3)

Победитель 1/8 финала №4 - Победитель 1/8 финала №8, (Четвертьфинал №4)

16 сентября

Победитель четвертьфинала №1 - Победитель четвертьфинала №2, (полуфинал №1)

Победитель четвертьфинала №3 - Победитель четвертьфинала №4, (полуфинал №2)

18 сентября

Проигравший полуфинала №1 – проигравший полуфинала №2, (матч за третье место)

Победитель полуфинала №1 - Победитель полуфинала №2, (Финал)