Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
С 1 по 18 сентября в четырех странах Европы состоится чемпионат Старого Света по баскетболу. Матчи будут проходить в Тбилиси (Грузия), Праге (Чехия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (Германия).
Формат турнира
24 участника турнира поделены на четыре группы по шесть команд. В каждой группе все соперники будут играть друг с другом по одному разу.
В плей-офф турнира выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.
Все секстеты играют свои матчи в одном определенном городе, принимающем чемпионат Европы.
Календарь и результаты матчей
Группа А (матчи проходят в Тбилиси)
Участники: Испания, Черногория, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария
1 сентября
14:30, Испания – Болгария
17:15, Турция – Черногория
20:00, Бельгия – Грузия
3 сентября
14:30, Черногория – Бельгия
17:15, Болгария – Турция
20:00, Грузия – Испания
4 сентября
14:30, Болгария – Черногория
17:15, Испания – Бельгия
20:00, Турция – Грузия
6 сентября
14:30, Бельгия – Турция
17:15, Черногория – Испания
20:00, Грузия – Болгария
7 сентября
14:30, Турция – Испания
17:15, Болгария – Бельгия
20:00, Грузия – Черногория
Группа В (матчи проходят в Кельне)
Участники: Франция, Литва, Словения, Германия, Босния и Герцеговина, Венгрия
1 сентября
15:30, Босния и Герцеговина – Венгрия
17:15, Словения – Литва
21:30, Франция – Германия
3 сентября
15:30, Германия – Босния и Герцеговина
17:15, Литва – Франция
21:30, Венгрия – Словения
4 сентября
15:30, Литва – Германия
17:15, Словения – Босния и Герцеговина
21:30, Франция – Венгрия
6 сентября
15:30, Босния и Герцеговина – Франция
17:15, Венгрия – Литва
21:30, Германия – Словения
7 сентября
15:30, Литва – Босния и Герцеговина
17:15, Франция – Словения
21:30, Венгрия – Германия
Группа С (матчи проходят в Милане)
Участники: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония
2 сентября
15:15, Украина – Великобритания
17:00, Хорватия – Греция
22:00, Италия – Эстония
3 сентября
15:15, Великобритания – Хорватия
17:00, Эстония – Украина
22:00, Греция – Италия
5 сентября
15:15, Хорватия – Эстония
17:00, Великобритания – Греция
22:00, Украина – Италия
6 сентября
15:15, Эстония – Великобритания
17:00, Греция – Украина
22:00, Италия – Хорватия
8 сентября
15:15, Хорватия – Украина
17:00, Эстония – Греция
22:00, Великобритания – Италия
Группа D (матчи проходят в Праге)
Участники: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды
2 сентября
15:00, Израиль – Финляндия
18:30, Польша – Чехия
22:00, Сербия – Нидерланды
3 сентября
15:00, Финляндия – Польша
18:30, Чехия – Сербия
22:00, Нидерланды – Израиль
5 сентября
15:00, Польша – Израиль
18:30, Чехия – Нидерланды
22:00, Сербия – Финляндия
6 сентября
15:00, Нидерланды – Польша
18:30, Финляндия – Чехия
22:00, Израиль – Сербия
8 сентября
15:00, Финляндия – Нидерланды
18:30, Чехия – Израиль
22:00, Сербия – Польша
Плей-офф (все матчи проходят в Берлине)
*буква означает группу, цифра – итоговое место в группе
10 сентября
B2 – A3 (1/8 финала №1)
A1 – B4 (1/8 финала №2)
B1 – A4 (1/8 финала №3)
A2 – B3 (1/8 финала №4)
11 сентября
С1 – D4 (1/8 финала №5)
D2 – C3 (1/8 финала №6)
C2 – D3 (1/8 финала №7)
D1 – C4 (1/8 финала №8)
13 сентября
Победитель 1/8 финала №1 - Победитель 1/8 финала №5, (Четвертьфинал №1)
Победитель 1/8 финала №2 - Победитель 1/8 финала №6, (Четвертьфинал №2)
14 сентября
Победитель 1/8 финала №3 - Победитель 1/8 финала №7, (Четвертьфинал №3)
Победитель 1/8 финала №4 - Победитель 1/8 финала №8, (Четвертьфинал №4)
16 сентября
Победитель четвертьфинала №1 - Победитель четвертьфинала №2, (полуфинал №1)
Победитель четвертьфинала №3 - Победитель четвертьфинала №4, (полуфинал №2)
18 сентября
Проигравший полуфинала №1 – проигравший полуфинала №2, (матч за третье место)
Победитель полуфинала №1 - Победитель полуфинала №2, (Финал)