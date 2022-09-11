Украина обидно уступила Польше в рамках 1/8 финала чемпионата Европы

"Желто-синие" покинули турнир, а поляки встретятся в следующем этапе со Словенией.

В воскресенье, 11 сентября, состоялся поединок 1/8 финала Евробаскета-2022, в котором встретились сборные Украины и Польши.

В первой четверти "желто-синие" уступили своим соперникам, однако уже во второй сумели реабилитироваться, выйдя в плюс на одно очко.

В третьей четверти сборной Украины сильно не повезло, так как команда уступила своему сопернику в 5 баллов, тем самым упустив общее преимущество.

Исход встречи решался в финальной 10-минутке. Несмотря на все усилия украинцев, им не удалось вырвать победу, тем самым проиграв со счетом 86:94.

Отметим, Польша в 1/4 финала встретится со Словенией.

Чемпионат Европы по баскетболу. 1/8 финала

Украина – Польша 86:93 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Украина: Лукашов, Михайлюк, Близнец, Герун, Лень, Бобров, Пустовой, Санон, Зотов, Скапинцев, Сидоров, Ткаченко.

Польша: Жишковский, Балцеровский, Соколовский, Чел, Слотер, Понитка, Коленда, Дзейва, Олежничек, Михалак, Гарбач, Шенк.