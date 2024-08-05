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Баркли: Эмбииду должно быть стыдно за свою игру на Олимпиаде

Легенда Филадельфии не в восторге от того, как лидер Севенти Сиксерс выступает на международной арене.
Сегодня, 20:43
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Олимпиада 2024 года стала первым турниром, на котором Джоэл Эмбиид сыграл в качестве игрока сборной США.

И выступления 30-летнего бигмена совсем не понравились легенде Филадельфии, а ныне ТВ-эксперту Чарльзу Баркли.

"Надеюсь, этот олимпийский опыт заставит Джоэла проснуться. Он играл не очень хорошо, и я надеюсь, что он скажет: "Мне нужно прийти в лучшую форму". Лично я считаю, что это одна из причин, по которой он всегда травмирован - не думаю, что он в достаточно хорошей форме", - цитирует Баркли BasketNews.

"Но я думаю, что то, как он играл, а это не очень хорошо во время Олимпийских игр, должно стать для него тревожным сигналом. Он должен сказать: "Я должен быть здоровым и в лучшей форме. Ведь если мы не выиграем чемпионство (НБА) или не пройдем в плей-офф, то это будет из-за меня".

Источник: Getty Images

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Баркли, выигравший олимпийское золото с "Дрим Тим" на Олимпийских играх 1992 года и четыре года спустя на Играх 1996 года в Атланте, считает, что Эмбиид должен взять на себя ответственность за тот факт, что он не очень хорошо играл на Олимпиаде.

"Тебе должно быть немного стыдно за то, как ты играешь", - подчеркнул он.

Джоэл Эмбиид набирал в среднем всего 9,4 очка и 2,5 подбора в двух играх сборной США. Кроме того, его средний показатель потерь составил 2,5, что является вторым показателем для его команды.

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