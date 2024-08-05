Звезда сборной США: Олимпиада куда веселее, чем чемпионат мира

Интерес Энтони Эдвардса к Играм вызван не только лишь одним баскетболом.

Молодая звезда Миннесоты Энтони Эдвардс был основным игроком сборной США на чемпионате мира 2023 года, где американцы остались без медалей, проиграв в полуфинале и в матче за третье место.

Поэтому неудивительно, что от Олимпиады 2024 года защитник получает куда больше удовольствия - и вовсе не от баскетбола.

"Конечно, это (Олимпиада) намного веселее. Я играю с величайшими игроками всех времен. Опыт намного лучше, потому что я могу пойти посмотреть пинг-понг или настольный теннис", - цитирует BasketNews.

Любовь Эдвардса к настольному теннису проявилась во время Олимпиады, когда он посетил матч сборной США. Позднее американская команда по настольному теннису ответила своим визитом на тренировку баскетболистов.

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Сборная США прошла групповой раунд Олимпийских игр-2024 без потерь, выиграв все три матча.

В четвертьфинале команда Стива Керра сыграет со сборной Бразилии. Этот матч пройдет во вторник, 6 августа. Начало встречи - 22:30 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024.

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