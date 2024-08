Дюрант стал обладателем олимпийского рекорда сборной США

В субботу, 3 августа, в рамках третьего тура баскетбольного турнира Олимпиады-2024 сборная США обыграли сборную Пуэрто-Рико со счетом 104:83.

По ходу поединка один из звездных игроков американской команды отметился историческим достижением.

Кевин Дюрант за почти 19 минут на площадке собрал линию из 11 очков, 4 подборов и 3 передач.

Как сообщает CluthPoints, Дюрант стал новым рекордсменом сборной США по подборам на Олимпийских играх.

Кей Ди превзошел достижение Кармело Энтони, на счету которого 125 подборов - у 35-летнего форварда Финикса их теперь 126.

Kevin Durant broke Carmelo Anthony's records on his way to the top of Team USA's leaderboards (men) 👏



KD is 6 points away from overtaking Lisa Leslie as the GOAT scorer in Team USA history (men and women).



Needless to say, he'll be cementing this status while in Paris. 😤 pic.twitter.com/flkcq1MijV