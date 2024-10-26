В возрасте 55 лет умер финалист чемпионата мира-1998
Зе Карлос не пережил сердечный приступ.
Бывший футболист Сан-Паулу и сборной Бразилии Зе Карлос умер в возрасте 55 лет.
Как сообщают бразильские СМИ, экс-игрок скончался в своем доме. Зе Карлос не пережил сердечного приступа.
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Защитник был в составе сборной Бразилии на чемпионат мира-1998 года и провел один матч.
Исполнитель отыграл весь полуфинал против сборной Нидерландов из-за повреждения Кафу. В финале того турнира Бразилия проиграла Франции.
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