В возрасте 55 лет умер финалист чемпионата мира-1998

Зе Карлос в борьбе против Едгара Давидса / Getty Images

Бывший футболист Сан-Паулу и сборной Бразилии Зе Карлос умер в возрасте 55 лет.

Как сообщают бразильские СМИ, экс-игрок скончался в своем доме. Зе Карлос не пережил сердечного приступа.

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Защитник был в составе сборной Бразилии на чемпионат мира-1998 года и провел один матч.

Исполнитель отыграл весь полуфинал против сборной Нидерландов из-за повреждения Кафу. В финале того турнира Бразилия проиграла Франции.

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