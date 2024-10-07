Умер легенда Аякса и Барселоны, трижды выигрывавший Кубок чемпионов
Бывший полузащитник Аякса, Барселоны и сборной Нидерландов Йохан Неескенс умер в возрасте 73 лет.
Неескенс выступал за Аякс, Барселону и Нью-Йорк Космос.
We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.— OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024
Forever one of our greatest icons.
Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb
В составе Аякса Нескенс выиграл 10 трофеев – два чемпионата Нидерландов, два Кубка страны, три победы в Кубке европейских чемпионов, два – в Суперкубке УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.
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В составе Барслеоны он выигрывал Кубок Испании и Кубок обладателей кубков, в составе Нью-Йорк Космос дважды выиграл Североамериканскую футбольную лигу.
За сборную Нидерландов Нескенс сыграл 49 матчей и забил 17 голов. Он считается вторым после Кройфа лучшим игроком в истории этой национальной команды.
После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе испанской Барселоны и турецкого Галатасарая. Также работал в сборной Нидерландов в команде Гуса Хиддинка.
Ранее сообщалось, что Иньеста объявил о завершении карьеры.
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