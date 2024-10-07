Умер сын президента Ингульца Александра Поворознюка

Президент Ингульца Александр Поворознюк сообщил о смерти своего сына Виталия.

Причина смерти 34-летнего мужчины не уточняются.

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"Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына. Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь. Он – хороший сын, надежный брат, любимый муж, любящий отец, душа компаний и пример для друзей", - написал Поворознюк.

Ранее сообщалось, что умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков.

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