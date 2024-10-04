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Умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков

Экс-игроку Шахтера и Динамо было 75 лет.
Сегодня, 16:48
Анатолий Коньков / dynamo.kiev.ua
Анатолий Коньков / dynamo.kiev.ua

Украинская ассоциация футбола в социальных сетях сообщила о смерти Анатолия Конькова в возрасте 75 лет.

Причины смерти бывшего президента Федерации футбола Украины (ныне УАФ) не сообщаются.

Во времена игровой карьеры Коньков выступал за Авангард (Краматорск), Шахтер (Донецк) и Динамо (Киев).

В составе сборной СССР в 1972 году принимал участие в финальной части чемпионата Европы.

Вместе с Динамо Коньков четыре раза становился чемпионом СССР, по одному разу выигрывал Кубок СССР, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

После завершения карьеры он стал тренером. Успел поработать во главе Таврии, Шахтера, Николаева, Ворсклы, Стали (Алчевск) и Интера (Баку). С 2008 по 2012 год работал спортивным директором Стали.

В 1993 году возглавлял молодежную сборную Украины, а в 1995 году был главным тренером национальной сборной.

В период с сентября 2012 года по январь 2015 года Анатолий Коньков занимал пост президента ФФУ.

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