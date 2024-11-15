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Отбор на Чемпионат мира в Южной Америке: турнирная таблица

ISPORT знакомит с турнирной таблицей отбора на чемпионат мира в Южной Америке.
Сегодня, 12:22
Getty Images
Getty Images

Чемпионат мира 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике, и в нем впервые примут участие 48 национальных сборных.

Из-за увеличения общего количества участников была увеличена и квота от Южной Америки. Теперь на мундиаль гарантированно выйдут шесть американских сборных, а команда, занявшая седьмое место в отборе, будет играть в интерконтинентальном плей-офф.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке

Позиция - Команда - Матчи - Очки

  1. Аргентина - 11 - 22
  2. Колумбия - 10 - 19
  3. Бразилия - 11 - 17
  4. Уругвай - 10 - 16
  5. Эквадор - 11 - 16
  6. Парагвай - 11 - 16
  7. Венесуэла - 11 - 12
  8. Боливия - 11 - 12
  9. Перу - 10 - 6
  10. Чили - 10 - 5

Отбор на чемпионат мира 2026 в Европе стартует в марте 2025 года. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира

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