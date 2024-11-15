Отбор на Чемпионат мира в Южной Америке: турнирная таблица

ISPORT знакомит с турнирной таблицей отбора на чемпионат мира в Южной Америке.

Чемпионат мира 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике, и в нем впервые примут участие 48 национальных сборных.

Из-за увеличения общего количества участников была увеличена и квота от Южной Америки. Теперь на мундиаль гарантированно выйдут шесть американских сборных, а команда, занявшая седьмое место в отборе, будет играть в интерконтинентальном плей-офф.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке

Позиция - Команда - Матчи - Очки

Аргентина - 11 - 22 Колумбия - 10 - 19 Бразилия - 11 - 17 Уругвай - 10 - 16 Эквадор - 11 - 16 Парагвай - 11 - 16 Венесуэла - 11 - 12 Боливия - 11 - 12 Перу - 10 - 6 Чили - 10 - 5

Отбор на чемпионат мира 2026 в Европе стартует в марте 2025 года. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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