Отбор на Чемпионат мира в Южной Америке: турнирная таблица
ISPORT знакомит с турнирной таблицей отбора на чемпионат мира в Южной Америке.
Чемпионат мира 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике, и в нем впервые примут участие 48 национальных сборных.
Из-за увеличения общего количества участников была увеличена и квота от Южной Америки. Теперь на мундиаль гарантированно выйдут шесть американских сборных, а команда, занявшая седьмое место в отборе, будет играть в интерконтинентальном плей-офф.
Турнирная таблица отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке
Позиция - Команда - Матчи - Очки
- Аргентина - 11 - 22
- Колумбия - 10 - 19
- Бразилия - 11 - 17
- Уругвай - 10 - 16
- Эквадор - 11 - 16
- Парагвай - 11 - 16
- Венесуэла - 11 - 12
- Боливия - 11 - 12
- Перу - 10 - 6
- Чили - 10 - 5
Отбор на чемпионат мира 2026 в Европе стартует в марте 2025 года. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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