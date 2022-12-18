Аргентина - Франция 3:3 (доп.время 1:1, по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 18.12.2022

В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик состоялся главный матч всего чемпионата мира 2022 года - финал между сборным Аргентины и Франции.

До начала первой половины поединка все ожидали напряженной, конкурентной игры от обеих команд. Но, честно говоря, в первые 45 минут один из финалистов просто забыл выйти на поле.

С самого стартового свистка польского арбитра Шимона Марциняка подопечные Лионеля Скалони захватили мяч, инициативу и разум французских футболистов. Пока "Les Bleus" пытались понять, где они находятся, аргентинцы раз за разом угрожали воротам рекордсмена Уго Льориса.

В один из таких моментов произошло столкновение двух игроком Тоттенхэма: в борьбе с Дайо Упамекано Кристиан Ромеро локтем влетел в Льориса, которому впоследствии несколько минут оказывали медицинскую помощь.

На 22-й минуте оборона европейцев все же дала слабину. Анхель Ди Мария один в один обыграл Усмана Дембеле, который упустил своего визави на входе в штрафную. Не придумав ничего лучше, игрок Барселоны толкнул Ди Марию, который моментально повалился на газон.

Марциняк указал на "точку". Игроки сборной Франции просили арбитра проверить момент с помощью ВАР, но до проверки дело так и не дошло.

К мячу подошел Лионель Месси (кто же еще), который уверенно переиграл Льориса.

Этот гол никак не разбудил и не взбодрил французов, а скорее наоборот, отправил их в анабиоз.

Вскоре южноамериканцы организовали второй гол. Убежав в контратаку, Алексис Мак Аллистер с фланга выдал поперечную передачу на свободного Ди Марию, который спокойно переправил мяч в сетку ворот Франции.

Такой удар заставил Дидье Дешама пойти на радикальные меры, а именно сразу же сделать двойную замену еще до перерыва: вместо незаметного Оливье Жиру и полностью провалившего тайм Дембеле вышли Рандаль Коло Муани и Маркус Тюрам.

Казалось, что эти действия кардинально ничего не поменяли, но об этом попозже. Во второй 45-минутке Аргентина ожидаемо отдала мяч сопернику, перейдя на контратаки, которые временами серьезно угрожали сделать счет вовсе разгромным.

На 65-й минуте произошло знаменательное событие - Франция нанесла первый(!) удар по воротам Эмилиано Мартинеса. Коло Муани ударом головой направил мяч даже не в створ, а просто в сторону ворот. Это о многом говорит...

За десять минут до конца основного времени французы выдали ударную двухминутку, которая полностью перевернула игру.Коло Муани убежал от Николаса Отаменди, который завалил оппонента в своей штрафной. Марциняк назначил второй за матч пенальти. Мартинес был близок, чтобы спасти команду, но очень уж сильный и точный получился удар у Мбаппе.

И практически сразу же "трехцветные" сравняли счет. Пока Аргентина отходила от пропущенного гола, Кингсли Коман отобрал мяч у Месси, в ходе атаки Тюрам отдал мяч на Мбаппе, который не стал обрабатывать мяч, а шикарным ударом в касание отправил его в дальний угол ворот. Мартинес оказался бессилен.

Стало понятно, что психологическое преимущество теперь на стороне Франции. Объектив камеры нашел лицо Ди Марии, которого уже успели заменить - он выглядел крайне растерянным.

Обе команды пытались в оставшееся время вырвать победу, но ни Льорис, ни Мартинес больше не пропустили. Игра перешла в овертайм.

Сценарий развития событий этого матча очень сильно был похож на то, что мы видели в 1/4 финала, когда Аргентина играла с Нидерландами. Точно так же южноамериканцы вели 2:0, точно так же пропустили дважды в концовке матча, не выдержав первого удара.

Первый экстра-тайм прошел достаточно ровно. Команды не сильно рисковали, не создавая опасности ни у чужих, ни у своих ворот.

Но в последнюю минуту у Лаутаро Мартинеса было сразу два момента, чтобы отличиться, но оба раза он не смог воспользоваться предоставленной возможностью.

Вторые дополнительные 15 минут начались с атак команды Скалони, и одна из таких завершилась голом. Мартинес избежал офсайда и пробил с острого угла. Льорис с этим ударом справился, но первым на добивании оказался Месси, оформивший дубль.

Но и на этом ничего не кончилось. За две минуты до конца овертайма Франция получила право на второй пенальти - Гонсало Монтьелю не стоило рукой блокировать удар, особенно у себя в штрафной. Мбаппе во второй раз выиграл битву нервов у Мартинеса.

Коло Муани даже мог вырвать победу, но ни один из своих двух моментов он не реализовал. То же касается и Мартинеса, который традиционно ударил не туда, куда надо. Игра завершилась, все решалось в серии пенальти.

Мбаппе и Месси свои попытки использовали, а вот Коман не сумел переиграть Мартинеса, допустив первый промах серии. Дибала был близок, чтобы повторить "успех" предшественника, отправив мяч по центру, но Льорис не достал его ногой.

Чуамени решил выделиться, вовсе не попав в створ ворот - Мартинес, к слову, снова угадал направление удара. Льорис тоже угадал, куда пробьет Паредес, но этого было недостаточно.

Коло Муани мощно пробил по центру, сделав счет 3:2. Все решалось от удара Монтьеля - и игрок Севильи, который своей рукой привез последний пенальти, своим ударом принес Аргентине кубок мира.

Статистика матча Аргентина - Франция финала ЧМ-2022

Аргентина - Франция 3:3 (доп. время 1:1, по пен. 4:2)

Голы: Месси, 23 (пен.), 109 Ди Мария, 36 - Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.).

Владение мячом:

Удары:

Удары в створ:

Фолы:

Атаки:

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Молина (Монтьель, 91), Ромеро, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 120+2) - Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Пеццелья, 116) - Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 102), Ди Мария (Акунья, 64).

Франция: Льорис - Кунде (Дисаси, 120+1), Варан (Конате, 113) Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71) - Чуамени, Гризманн (Коман, 71), Рабьо (Фофана, 96) - Дембеле (Коло Муани, 41), Жиру (Тюрам, 41), Мбаппе.

Предупреждения: Фернандес, Акунья, Паредес, Монтьель - Рабьо, Тюрам, Жиру.