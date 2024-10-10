Трехкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Не сумев вернуться в былую форму после тяжелой травмы, Дэнни Грин принял решение уйти из баскетбола.

Трехкратный чемпион НБА в составе трех разных клубов Дэнни Грин объявил о завершении карьеры.

Об этом решении 37-летний игрок объявил во время подкаста на своем YouTube-канале.

"Я официально ухожу из баскетбола, из НБА. Это был отличный период. Я очень горжусь тем, что могу уйти из игры. Я смирился с этим", - заявил Грин.

Грин оказался в НБА в 2009 году, когда его под 46-м пиком Драфта НБА выбрал Кливленд. Но сыграв за Кавальерс всего 20 матчей в своем дебютном сезоне, Дэнни был отчислен перед началом следующего сезона.

Баскетболиста подобрал Сан-Антонио, который и подарил ему шанс и первый в карьере титул чемпиона НБА (2014).

В 2018 году в рамках обмена Кавая Леонарда в Торонто Грин также оказался в Канаде, где вместе с другим экс-игроком Сперс выиграл свое второе чемпионство (2019).

Летом 2019 года он подписал контракт с Лейкерс, где снова в свой первый сезон выиграл "гайку" (2020).

Таким образом Дэнни Грин стал лишь одни из четырех игроков в истории, которому удалось выиграть титул чемпиона НБА в составе трех разных команд.

Источник: Getty Images

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После Лос-Анджелеса в его карьере была Филадельфия, в составе которой он во время плей-офф 2022 года получил разрыв передней и боковой крестообразных связок левого колена.

Эта травма, по сути, поставила крест на карьере Дэнни Грина. За следующие два сезона он выходил на паркет всего 13 раз.

Далее был период в Мемфисе и короткое возвращение в Кливленд. В сентябре 2023 года игрок снова подписался с Филадельфией, но уже в ноябре она отчислила его. С того момента баскетболист оставался без команды.

Всего на счету Дэнни Грина 832 матча в НБА, в которых он набирал в среднем 8,7 очка, 3,4 подбора и 1,5 передачи при 42,1% реализации бросков с игры, 40% реализации с дальней дистанции и 80,5% реализации с линии штрафных.

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