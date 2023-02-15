Кливленд усилился трехкратным чемпионом НБА

Дэнни Грин вернулся в команду, в составе которой он дебютировал в НБА.

Кливленд подписал контракт со свингменом Дэнни Грином. Сделка рассчитана до конца сезона-2022/23, а игрок получит 2 миллиона долларов, сообщает официальный сайт НБА.

Во время дедлайна обменов состоялась трехсторонняя сделка, в результате которой Мемфис отправил Грина в Хьюстон. Спустя несколько дней Рокетс выкупили контракт 35-летнего снайпера.

Напомним, что Грин еще в составе Филадельфии получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в шестом матче полуфинальной серии Востока против Майами.

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Летом 76-е отправили его в Мемфис, где он сыграл 3 матча, в которых в среднем набирал 3.0 очка, 1.3 подбора и 0.7 ассиста.

Дэнни Грин трижды становился чемпионом НБА в составе трех разных команд (Сан-Антонио, Торонто, Лейкерс).