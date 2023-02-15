iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Кливленд усилился трехкратным чемпионом НБА

Дэнни Грин вернулся в команду, в составе которой он дебютировал в НБА.
Сегодня, 19:09
Дэнни Грин / Getty Images
Дэнни Грин / Getty Images

Кливленд подписал контракт со свингменом Дэнни Грином. Сделка рассчитана до конца сезона-2022/23, а игрок получит 2 миллиона долларов, сообщает официальный сайт НБА.

Во время дедлайна обменов состоялась трехсторонняя сделка, в результате которой Мемфис отправил Грина в Хьюстон. Спустя несколько дней Рокетс выкупили контракт 35-летнего снайпера.

Напомним, что Грин еще в составе Филадельфии получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в шестом матче полуфинальной серии Востока против Майами.

Читай также: Карри все еще не знает, когда он сможет вернуться на паркет

Летом 76-е отправили его в Мемфис, где он сыграл 3 матча, в которых в среднем набирал 3.0 очка, 1.3 подбора и 0.7 ассиста.

Дэнни Грин трижды становился чемпионом НБА в составе трех разных команд (Сан-Антонио, Торонто, Лейкерс).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Дэнни Грин

Статьи по теме

Гонка за звание MVP регулярки: Яннис гонится за Йокичем, Эмбиид провалился Гонка за звание MVP регулярки: Яннис гонится за Йокичем, Эмбиид провалился
Оклахома установила новый рекорд результативности в матче против Хьюстона Оклахома установила новый рекорд результативности в матче против Хьюстона
НБА наказала Митчелла и Брукса за драку в матче Кливленд - Мемфис НБА наказала Митчелла и Брукса за драку в матче Кливленд - Мемфис
Митчелл едва не устроил драку с игроком Мемфиса из-за удара в пах Митчелл едва не устроил драку с игроком Мемфиса из-за удара в пах
Помочь журналистам

Видео

ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:24
Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Другие страны21:16
Сборная Бразилии официально назначила временного тренера
Лига Чемпионов21:09
Брюгге - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа21:05
Бавария определилась с суммой, за которую готова отпустить Забитцера
Лига Чемпионов21:00
Боруссия Дортмунд - Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа20:52
Лунин сыграет с первых минут в матче с Эльче
Европа20:48
Арсенал - Манчестер Сити: где смотреть матч 15.02.2023 чемпионата Англии
Лига Чемпионов20:45
Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Боруссией Дортмунд
Бокс20:37
Стал известен крайний срок для подписания контракта на бой Фьюри – Усик
Европа20:02
Возлюбленная Роналду вошла в историю моды, став лицом модного бренда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK