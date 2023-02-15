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Баскетбол

Карри все еще не знает, когда он сможет вернуться на паркет

Травмированное колено до сих пор тревожит лидера Уорриорз.
Сегодня, 00:57
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Звезда Голден Стэйт не знает, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться на площадку, сообщает ESPN.

Карри травмировал колено в матче против Далласа (119:113) 5 февраля и с тех пор остается на больничном. Команда планировала обследовать баскетболиста после паузы на Матч всех звезд, однако сам Стеф заявил, что точно пропустит первую игру после паузы против Лейкерс 23 февраля и, возможно, еще несколько.

"Связки могут заживать в самые разные сроки", — сказал Карри. "Таким образом, у нас есть окно для каждого медосмотра. После перерыва на Матч всех звезд я, надеюсь, вернусь к тренировкам, а затем, в зависимости от того, как дальше пойдут дела, мы можем указать конкретную дату моего возвращения".

Напомним, что по результатам МРТ у 34-летнего разыгрывающего диагностировали частичный разрыв верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени.

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В нынешнем сезоне Стеф Карри пропустил уже 20 матчей по разным причинам (травма, отдых). В среднем за матч он набирает 29.4 очка, 6.3 подбора и 6.4 передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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