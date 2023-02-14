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Баскетбол

Ирвинг не будет отвечать на вопрос о длительности пребывания в Далласе

Кайри не хочет вновь встать на те же грабли, обещая кому-то подписать новый контракт.
Сегодня, 21:23
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Кайри Ирвинг с его истакающим контрактом был отправлен в Даллас, где он доиграет сезон-2022/23.

Затем у 30-летнего разыгрывающего будет выбор: переподписаться с Маверикс либо же выйти на рынок свободных агентов, где его будут ждать Лейкерс и ЛеБрон Джеймс лично.

Во время пресс-конференции Ирвинг заявил, что не станет отвечать ни на один вопрос о его будущем в Далласе.

"Это необоснованно отвлекает нас и нашу команду", — цитирует Ирвинга ESPN.

"Я уже сталкивался с этим раньше. Это очень сильно эмоционально истощает, когда тебе постоянно задают вопросы вроде: "Какова долгосрочная перспектива? Какова долгосрочная перспектива?".

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Напомним, что по ходу сезона-2018/19 Кайри Ирвинг на Ти Ди Гардене пообещал болельщикам Бостона, что подпишет с командой новый контракт, после чего он сделал это, но с Бруклином.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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