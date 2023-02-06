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Баскетбол

Карри рискует пропустить Матч всех звезд-2023 из-за полученной травмы

Неутешительные новости для фанатов Уорриорз.
Сегодня, 18:28
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Звезда Голден Стэйт Стеффен Карри с высокой долей вероятности пропустит предстоящий Матч всех звезд-2023.

Как сообщает ESPN, по результатам МРТ у 34-летнего разыгрывающего диагностировали частичный разрыв верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени.

В связи с этим ожидается, что Карри пропустит минимум несколько недель. Главный тренер ГСУ Стив Керр заявил, что новости могли быть куда хуже.

"Я не знал, что такие связки существуют", — сказал Керр. "Думаю, главное, что он ненадолго выбыл из строя. Через несколько дней проведем повторную оценку. И хорошая новость в том, что он вернется. Мы точно не знаем, когда, но это не травма, из-за которой он больше не сыграет в этом сезоне".

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Напомним, что Стеф Карри травмировал ногу во время третьей четверти матча с Далласом (119:113) в результате столкновения коленями с МакКинли Райтом.

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