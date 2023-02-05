Карри травмировал ногу в матче против Далласа

Голден Стэйт с переменным успехом провел матч против Далласа.

С одной стороны команда Стива Керра добыла важную победу 119:113 над соперником по борьбе за место в плей-офф, а с другой она потеряла свою звезду Стефа Карри.

34-летний разыгрывающий Уорриорз за 2:01 до конца третьей четверти столкнулся коленями с МакКинли Райтом. Карри получил фол в защите после чего последовал в раздевалку, откуда так и не вернулся.

Рентгеновский снимок не выявил серьезных проблем, теперь Стефу предстоит пройти МРТ, сообщает официальный сайт НБА.

Stephen Curry (left lower leg) will not return to tonight’s game. X-rays were negative and he will get an MRI. — Warriors PR (@WarriorsPR) February 5, 2023

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"Каждый раз, когда парень собирается пройти МРТ, это, безусловно, вызывает беспокойство", — сказал Керр после матча. "Так что нам просто нужно подождать и увидеть результаты".

Стеффен Карри, пропустивший 11 игр в начале этого сезона из-за подвывиха левого плеча, успел набрать 21 очко за 26 минут с 6 подборами и 7 передачами.