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Баскетбол

Карри травмировал ногу в матче против Далласа

Из-за столкновения с соперником лидер "воинов" не смог доиграть поединок.
Сегодня, 15:58
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Голден Стэйт с переменным успехом провел матч против Далласа.

С одной стороны команда Стива Керра добыла важную победу 119:113 над соперником по борьбе за место в плей-офф, а с другой она потеряла свою звезду Стефа Карри.

34-летний разыгрывающий Уорриорз за 2:01 до конца третьей четверти столкнулся коленями с МакКинли Райтом. Карри получил фол в защите после чего последовал в раздевалку, откуда так и не вернулся.

Рентгеновский снимок не выявил серьезных проблем, теперь Стефу предстоит пройти МРТ, сообщает официальный сайт НБА.

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"Каждый раз, когда парень собирается пройти МРТ, это, безусловно, вызывает беспокойство", — сказал Керр после матча. "Так что нам просто нужно подождать и увидеть результаты".

Стеффен Карри, пропустивший 11 игр в начале этого сезона из-за подвывиха левого плеча, успел набрать 21 очко за 26 минут с 6 подборами и 7 передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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