Фанаты Бруклина освистали Ирвинга, которого даже не было на матче

К тому же местная газета призывает "покончить с клоунадой" Кайри, избавившись от него.

В рамках очередного матча регулярного сезона НБА Бруклин на своем паркете с трудом обыграл Вашингтон со счетом 125:123.

Нетс не смогли рассчитывать не только на травмированного Кевина Дюранта, но и на Кайри Ирвинга, который, как заявила команда, повредил икроножную мышцу.

Это был первый матч после того, как 30-летний разыгрывающий запросил обмен до дедлайна.

Эта новость совсем не понравилась фанатам Бруклина, которые освистали Ирвинга, когда его графика появилась на табло перед началом встречи с Уизардс.

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Также стоит отметить, что в Нью-Йорке, где базируется команда, вышла газета New York Post, целая страница которой была посвящена Кайри.

Там красуется фотография баскетболиста с подписью "Твоя работа окончена!". А в списке "целей" Кайри указаны: заработать 100 миллионов, пропустить 134 матча, отказаться от вакцинации, продвигать антисемитский фильм, выиграть одну серию плей-офф, запросить обмен.