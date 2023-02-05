Ирвинг потерял возможность получить максимальное продление на почти 200 миллионов долларов

На данный момент в НБА всех интересует одна тема: отношения Кайри Ирвинга и Бруклина.

30-летний разыгрывающий запросил обмен до дедлайна 9 февраля. Если же ничего не произойдет, Кайри не против выйти на рынок свободных агентов будущим летом, когда подойдет к концу его контракт с Бруклином - за этот сезон он получит 36,9 миллиона долларов.

Как сообщает ESPN, Ирвинг претендовал на максимальный 4-летний контракт от Бруклина на 198,5 миллиона. Такой вариант сделки был доступен только до 30 июня.

Теперь же он не сможет получить такие деньги. Если же Нетс все же найдут ему новое пристанище до 9 февраля, летом Ирвинг сможет рассчитывать лишь на два года и 78,6 миллиона, также до 30 июня.

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В связи с этим Кайри Ирвинг недополучит в следующие два сезона примерно 10 миллионов.