Клубы НБА больше заинтересованы в обмене Дюранта, а не Ирвинга

Команды изучают возможность заполучить Кевина, который может вновь захотеть уйти из Бруклина.

Кайри Ирвинг решил снова немного пошуметь в НБА, запросив обмен из Бруклина. Спустя некоторое время после объявления стало известно об интересе к игроку со стороны Далласа, Лейкерс и Финикса.

Однако, по словам инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, куда больше команд заинтересованы не в Ирвинге, а его одноклубнике Кевине Дюранте.

Это не вызывает удивления, учитывая, что уход Ирвинга может спровоцировать Дюранта на то же самое. В связи с этим клубы НБА готовятся к возможному трейду Кей Ди.

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К тому же не стоит забывать, что прошлым летом Дюрант уже пытался покинуть Нетс. Однако он все же остался в команде.

По информации источника, Кевин был удивлен и шокирован запросом Кайри об обмене. При этом остается неясным, что Дюрант будет делать далее.