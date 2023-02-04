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Баскетбол

Ни дня без драк: игроки Орландо и Миннесоты были удалены за потасовку

Вторую ночь подряд баскетболисты не могут удержать свои кулаки от лиц оппонентов.
Сегодня, 17:32
Миннесота - Орландо / https://theathletic.com/
Миннесота - Орландо / https://theathletic.com/

Матч между Миннесотой и Орландо (120:127) был прерван из-за массовой драки, возникшей возле скамейки запасных Мэджик, сообщает The Athletic.

За полторы минуты до конца третьей четверти возникла перепалка между Остином Риверсом и Мо Бамбой, которая переросла в драку игроков обеих команд.

Незадолго до столкновения произошла подобная сцена.

В результате с площадки были удалены Остин Риверс, Торин Принс, Джейден МакДэниэлс (все - Миннесота), а также Мо Бамба и Джейлен Саггс (оба - Орландо).

Напомним, что днем ранее драку устроили Донован Митчелл и Диллон Брукс. Оба баскетболиста были удалены, а Кливленд завоевал победу над Мемфисом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Орландо Мэджик

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