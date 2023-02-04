Ни дня без драк: игроки Орландо и Миннесоты были удалены за потасовку

Вторую ночь подряд баскетболисты не могут удержать свои кулаки от лиц оппонентов.

Матч между Миннесотой и Орландо (120:127) был прерван из-за массовой драки, возникшей возле скамейки запасных Мэджик, сообщает The Athletic.

За полторы минуты до конца третьей четверти возникла перепалка между Остином Риверсом и Мо Бамбой, которая переросла в драку игроков обеих команд.

Незадолго до столкновения произошла подобная сцена.

В результате с площадки были удалены Остин Риверс, Торин Принс, Джейден МакДэниэлс (все - Миннесота), а также Мо Бамба и Джейлен Саггс (оба - Орландо).

Full replay of the the Timberwolves-Magic fight that saw 5 players get ejected, including Austin Rivers and Mo Bamba 😳pic.twitter.com/EETP98kW9X — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 4, 2023

Напомним, что днем ранее драку устроили Донован Митчелл и Диллон Брукс. Оба баскетболиста были удалены, а Кливленд завоевал победу над Мемфисом.