Митчелл едва не устроил драку с игроком Мемфиса из-за удара в пах

“Quite frankly I’ve been busting his ass for years…” Donovan Mitchell speaks on the altercation with Dillon Brooks. 🎥 @cwmwrites pic.twitter.com/seutBqewSZ

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...