НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Майами, Голден Стэйт уступил Денверу
В четверг, 2 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Индиана – Лейкерс 111:112 (35:30, 32:24, 29:30, 15:28)
Индиана: Халибертон (26 + 12 передач), Несмит (24), Тернер (20 + 13 подборов), Хилд (14), Нембард (7 + 6 передач) – старт; Макконнелл (11), Матурин (5), Джексон (4), Тайс (0), Дуарте (0), Бриссетт (0).
Лейкерс: Дэвис (31 + 14 подборов), Джеймс (26 + 7 подборов + 7 передач), Шредер (12), Беверли (7), Хатимура (7 + 9 подборов) – старт; Брайант (11), Уэстбрук (10 + 10 передач), Уокер (6), Браун (2).
Кливленд – Мемфис 128:113 (30:26, 37:28, 32:33, 29:26)
Кливленд: Гарлэнд (32 + 11 передач), Аллен (18 + 11 подборов), Э. Мобли (17 + 14 подборов), Окоро (12), Митчелл (6) – старт; Осман (21), Рубио (13), Уэйд (5), Стивенс (4), Нето (0).
Мемфис: Бэйн (25), Морэнт (24 + 8 подборов + 8 передач), Альдама (21 + 10 подборов), Брукс (9), Тиллман (6) – старт; Кларк (10), Родди (8), Джонс (6), Кончар (2 + 7 подборов), З. Уильямс (2), Ларэвиа (0).
Нью-Йорк – Майами 106:104 (28:22, 23:26, 26:24, 29:32)
Нью-Йорк: Барретт (30 + 8 подборов + 5 потерь), Рэндл (23 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Граймс (17), Куикли (8), Симс (0) – старт; Хартенштайн (8 + 10 подборов), Макбрайд (8), Топпин (7), Фурнье (5).
Майами: Адебайо (32 + 9 подборов), Хирро (25 + 8 передач), Батлер (10), Калеб Мартин (5), Лаури (3) – старт; Струс (17), Хайсмит (7), Винсент (5), Хаслем (0).
Чикаго – Шарлотт 114:98 (31:29, 22:20, 32:21, 29:28)
Чикаго: Досунму (22), Вучевич (17 + 12 подборов + 6 передач), Дерозан (15 + 7 передач), Лавин (10), Уильямс (6) – старт; Уайт (20), Драммонд (15 + 11 подборов), Карузо (7), Д. Джонс (2), Драгич (0).
Шарлотт: Розир (23 + 8 подборов), Болл (19 + 8 подборов + 6 передач), Пламли (16 + 11 подборов), Хэйворд (9), Вашингтон (6) – старт; Уильямс (13 + 7 подборов), Смит (7), Тор (5), Макдэниэлс (0).
Даллас – Новый Орлеан 111:106 (40:22, 30:21, 25:33, 16:30)
Даллас: Дончич (31 + 8 подборов), Динуидди (21), Финни-Смит (13 + 7 подборов), Хардуэй (9), Пауэлл (7) – старт; Грин (15), Бертанс (9), Буллок (4), Харди (2), Ниликина (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (26 + 9 подборов + 7 передач), Макколлум (19 + 8 передач), Валанчюнас (16 + 13 подборов), Джонс (9), Мерфи (9) – старт; Маршалл (11), Нэнс (10 + 12 подборов), Альварадо (4), Льюис (2).
Денвер – Голден Стэйт 134:117 (34:35, 36:34, 35:22, 29:26)
Денвер: Дж. Мюррэй (33 + 8 передач), Йокич (22 + 14 подборов + 16 передач), Колдуэлл-Поуп (18), Чанчар (17), Портер (17) – старт; Б. Браун (17), Ннаджи (5), К. Браун (5), Грин (0), Рид (0), Смит (0), Уотсон (0).
Голден Стэйт: Карри (28 + 6 потерь), Пул (22), Куминга (17 + 7 подборов), Уиггинс (9 + 10 подборов), Луни (3) – старт; Дивинченцо (14), Уайзмен (9), Джером (9), Дж. Грин (6), Муди (0).
Милуоки – Клипперс 106:105 (15:24, 34:32, 29:31, 28:18)
Милуоки: Я. Адетокумбо (54 + 18 подборов), Холидэй (12 + 8 передач), Коннотон (8 + 10 подборов), Б. Лопес (6), Аллен (4) – старт; Миддлтон (16 + 7 подборов), Инглс (3), Мэттьюз (3), Картер (0), Хилл (0).
Клипперс: Ленард (17 + 11 подборов), Джордж (16), М-с Моррис (16), Зубац (12 + 13 подборов), Мэнн (8) – старт; Пауэлл (26), Джексон (8), Ковингтон (2), Батюм (0).