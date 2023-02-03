Три клуба НБА проявили заинтересованность в обмене Ирвинга

Возможно, что Кайри воссоединится с ЛеБроном Джеймсом в Лос-Анджелесе, либо фанаты увидят новую звездную связку.

Звездный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг захотел сменить команду до дедлайна обменов 9 февраля.

30-летний баскетболист подал запрос об обмене и теперь у Нетс есть два варианта: найти для него подходящий трейд или дождаться лета, когда он уйдет свободным агентом.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, три клуба НБА уже проявили заинтересованность в обмене Ирвинга. Этими командами оказались Даллас, Финикс и Лейкерс.

Сообщается, что недавно Бруклин предлагал Ирвингу новый контракт, который включал в себя некоторые гарантийные условия, однако Кайри отказался от этого продления, заявив, что он заслуживает многолетний гарантированный контракт без каких-либо условий.

Источники в лиге, непосредственно осведомленные о переговорах, которым предоставили анонимность, заявили, что предложение о продлении не было хорошо принято и что между Нетс и Ирвингом возникли значительные разногласия.