Ирвинг запросил у Бруклина обмен до дедлайна

Кайри Ирвинг подал официальный запрос руководству Бруклина об обмене, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации источника, разыгрывающий Нетс хочет сменить команду до дедлайна обменов 9 февраля. Он сообщил, что в противном случае он уйдет из команды будущим летом в качестве свободного агента, когда завершится его контракт с клубом.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has told the franchise that he wants to be traded ahead of Thursday's deadline, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023

По ходу нынешнего сезона 30-летний баскетболист попал в скандал, связанный с антисемитским фильмом. В итоге Нетс отстранили Кайри от матчей регулярного сезона без сохранения зарплаты - Ирвинг пропустил 8 матчей.

Напомним, что минувшим летом Кевин Дюрант запрашивал обмен у Бруклина, после чего поставил ультиматум: в команде остается либо он, либо главный тренер Стив Нэш и генменеджер Шон Маркс.