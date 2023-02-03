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Баскетбол

Ирвинг запросил у Бруклина обмен до дедлайна

Кайри грозится покинут команду летом в качестве свободного агента.
Сегодня, 21:32
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Кайри Ирвинг подал официальный запрос руководству Бруклина об обмене, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации источника, разыгрывающий Нетс хочет сменить команду до дедлайна обменов 9 февраля. Он сообщил, что в противном случае он уйдет из команды будущим летом в качестве свободного агента, когда завершится его контракт с клубом.

По ходу нынешнего сезона 30-летний баскетболист попал в скандал, связанный с антисемитским фильмом. В итоге Нетс отстранили Кайри от матчей регулярного сезона без сохранения зарплаты - Ирвинг пропустил 8 матчей.

Напомним, что минувшим летом Кевин Дюрант запрашивал обмен у Бруклина, после чего поставил ультиматум: в команде остается либо он, либо главный тренер Стив Нэш и генменеджер Шон Маркс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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