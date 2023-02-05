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Баскетбол

НБА: Нью-Йорк Михайлюка проиграл Клипперс, Голден Стэйт оказался сильнее Далласа

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 07:48
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.

Бруклин – Вашингтон 125:123 (25:44, 30:29, 37:26, 33:24)

Бруклин: Самнер (29), Клэкстон (15 + 13 подборов), О'Нил (10 + 4 блок-шота), Сет Карри (9), Харрис (2) – старт; Томас (44), Миллс (13), Ватанабе (3), Шарп (0), М-ф Моррис (0).

Вашингтон: Порзингис (38 + 5 потерь), Моррис (18 + 8 передач), Кисперт (15), Гэффорд (10 + 10 подборов), Кузма (2) – старт; Авдия (23), Гудвин (8), Нанн (5), Райт (4).

Новый Орлеан – Лейкерс 131:126 (30:32, 31:40, 42:34, 28:20)

Новый Орлеан: Ингрэм (35), Макколлум (23 + 7 передач), Мерфи (21), Валанчюнас (18 + 14 подборов), Джонс (4) – старт; Альварадо (18), Нэнс (10 + 9 подборов), Льюис (2), Маршалл (0).

Лейкерс: Дэвис (34 + 14 подборов), Джеймс (27 + 9 подборов + 6 передач), Хатимура (8), Шредер (7 + 10 передач), Беверли (7) – старт; Уэстбрук (15), Браун (13), Уокер (11), Брайант (2), Гэбриэл (2).

Нью-Йорк – Клипперс 128:134 OT (28:36, 28:27, 25:33, 34:19, 13:19)

Нью-Йорк: Брансон (41 + 7 передач), Рэндл (28 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Барретт (14), Граймс (13), Симс (0) – старт; Куикли (11), Макбрайд (8), Топпин (8), Хартенштайн (5 + 11 подборов).

Клипперс: Ленард (35), Джордж (30 + 8 подборов), М-с Моррис (17), Мэнн (12), Зубац (2 + 13 подборов) – старт; Пауэлл (24 + 7 подборов), Батюм (10), Джексон (4).

Детройт – Финикс 100:116 (27:30, 22:28, 27:30, 24:28)

Детройт: Богданович (23), Стюарт (17 + 9 подборов), Айви (13 + 6 передач), Беркс (8), Дюрен (1) – старт; Бей (25), Диалло (9), Хэйс (4), Ливерс (0), Нокс (0).

Финикс: Эйтон (31 + 16 подборов), Бриджес (24), К. Джонсон (20), Крэйг (14), Пол (2 + 14 передач) – старт; Лэндейл (7), Шарич (6), Уэйнрайт (5), С. Ли (4), Д. Ли (3).

Чикаго – Портленд 129:121 (34:27, 25:43, 33:17, 37:34)

Чикаго: Лавин (36 + 5 потерь), Дерозан (27 + 7 подборов + 7 передач), Вучевич (23 + 11 подборов), Досунму (13), Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Уайт (10), Драммонд (7), Драгич (5 + 7 передач), Д. Джонс (2), Терри (0).

Портленд: Лиллард (40), Саймонс (27), Грант (13), Харт (13 + 12 подборов), Юбэнкс (8) – старт; Уотфорд (11), Шарп (7), Пэйтон II (2), Литтл (0).

Оклахома-Сити – Хьюстон 153:121 (38:19, 41:34, 44:28, 30:40)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (42 + 6 передач), Мускала (19), Гидди (17 + 8 подборов + 10 передач), Уиггинс (9), Джейлен Уильямс (2 + 7 передач) – старт; Джо (18), Мэнн (11), К. Уильямс (10), Дженг (9), Бэйзли (8), Джейлин Уильямс (8).

Хьюстон: Грин (12), Смит (11), Шенгюн (10), Мартин (4), Никс (2) – старт; Кристофер (20), Вашингтон (20), Исон (18 + 8 подборов), Гаруба (10), Фернанду (9), Хаджинс (3), Марьянович (2).

Милуоки – Майами 123:115 (34:26, 28:36, 32:30, 29:23)

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 15 подборов + 11 передач), Аллен (19), Холидэй (15), Коннотон (14), Б. Лопес (9) – старт; Миддлтон (24 + 7 подборов), Картер (6), Мэттьюз (1), Инглс (0).

Майами: Батлер (32 + 8 подборов), Хирро (24 + 6 передач), Калеб Мартин (17 + 9 подборов), Адебайо (16 + 11 подборов + 8 передач), Винсент (7) – старт; Струс (11), Хайсмит (8), Дедмон (0).

Голден Стэйт – Даллас 119:113 (40:23, 33:35, 29:28, 17:27)

Голден Стэйт: Карри (21 + 7 передач), Др. Грин (17 + 9 подборов + 9 передач), Томпсон (14), Луни (10 + 7 подборов), Уиггинс (9) – старт; Дж. Грин (14), Куминга (13), Дивинченцо (13), Джером (5 + 6 передач), Пул (3).

Даллас: Динуидди (25), Хардуэй (22), Финни-Смит (18 + 9 подборов), Грин (12), Пауэлл (10 + 7 подборов) – старт; Харди (11), Райт (5), Буллок (5), Лоусон (5), Пинсон (0), Ниликина (0).

Денвер – Атланта 128:108 (35:30, 35:22, 27:34, 31:22)

Денвер: Дж. Мюррэй (41 + 7 передач), Портер (23), Гордон (15), Йокич (14 + 18 подборов + 10 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; К. Браун (10 + 7 подборов), Б. Браун (8), Чанчар (5), Ннаджи (4), Рид (2), Уотсон (2), Смит (0).

Атланта: Мюррэй (28 + 10 передач), Хантер (20), Гриффин (15), Капела (12 + 11 подборов), Коллинз (6) – старт; Джонсон (11), Богданович (8), Оконгву (6), Форрест (2), А. Холидэй (0), Крейчи (0), Камински (0).


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