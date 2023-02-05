Бруклин обменял Ирвинга в Даллас на двух игроков и три драфт-пика

Главный вопрос заключается в том, как Кайри сыграется с Лукой Дончичем.

Кайри Ирвинг получил то, что он так сильно хотел - обмен в другую команду до дедлайна 9 февраля.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Бруклин отправил проблемного 30-летнего разыгрывающего в Техас, где он теперь будет играть за Даллас вместе с Лукой Дончичем. Еще Маверикс получили Маркиффа Морриса.

The Nets are trading Kyrie Irving to the Mavericks, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2023

Читай также: Фанаты Бруклина освистали Ирвинга, которого даже не было на матче

В обратном направлении последовали Спенсер Динуидди, Дориан Финни-Смит, драфт-пик первого раунда 2029 года и два драфт-пика второго раунда (2027, 2029).

Напомним, что Кайри Ирвинг потребовал от Бруклина обмен после того, как сторонам не удалось договориться о заключении нового соглашения - игрока не устроило, что клуб хотел, чтобы его зарплата была гарантирована в случае, если Нетс станут чемпионами.