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Баскетбол

Бруклин обменял Ирвинга в Даллас на двух игроков и три драфт-пика

Главный вопрос заключается в том, как Кайри сыграется с Лукой Дончичем.
Вчера, 22:29
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Кайри Ирвинг получил то, что он так сильно хотел - обмен в другую команду до дедлайна 9 февраля.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Бруклин отправил проблемного 30-летнего разыгрывающего в Техас, где он теперь будет играть за Даллас вместе с Лукой Дончичем. Еще Маверикс получили Маркиффа Морриса.

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В обратном направлении последовали Спенсер Динуидди, Дориан Финни-Смит, драфт-пик первого раунда 2029 года и два драфт-пика второго раунда (2027, 2029).

Напомним, что Кайри Ирвинг потребовал от Бруклина обмен после того, как сторонам не удалось договориться о заключении нового соглашения - игрока не устроило, что клуб хотел, чтобы его зарплата была гарантирована в случае, если Нетс станут чемпионами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Даллас Маверикс

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