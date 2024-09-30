Экс-игрок НБА объяснил причину завершить карьеру в 21 год
Недавно Эй Джей Гриффин принял непростое решение завершить карьеру баскетболиста.
Это решение вызвало вопросы у общественности, так как не каждый день 21-летний игрок отказывается от возможности выступать в НБА.
Но у сына бывшего тренера Милуоки Эдриана Гриффина были на то свои причины. Он опубликовал короткое видео на своем YouTube-канале, в котором объяснил это решение.
"Чтобы свести все это к краткому изложению, я бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом", - цитирует Гриффина BasketNews.
"Я знаю, что в глазах многих людей это кажется потерей, но я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я очень взволнован, потому что я действительно могу служить Богу со своим полным "да".
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"Я чувствую, что отказ от баскетбола позволит мне заняться полновременным служением и по-настоящему служить Господу всем сердцем, а также всем своим временем. Я просто взволнован тем, куда это меня приведет".
"Я просто хочу пройти этапы того, как я пришел к осознанию того, что хочу отказаться от баскетбола и следовать за Богом".
На самом деле все должно начаться с того, что я отдал свою жизнь Христу в 2020 году. Тогда я действительно принял Его, Он нашел меня. Я знаю, мы говорим, что находим Бога, но Он находит нас.
За свою двухлетнюю карьеру в НБА Эй Джей Гриффин в составе Атланты сыграл 92 матча, в которых набирал в среднем 7,5 очка и 1,9 подбора. Он открыто заявлял о своей духовности задолго до принятия окончательного решения.
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