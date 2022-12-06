Nike больше не сотрудничает с Ирвингом

У игрока Нетс была одна из самых популярных линеек именных кроссовок.

Nike расторгла контракт с разыгрывающим Бруклина Кайри Ирвингом через месяц после того, как компания приостановила сотрудничество с игроком, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Представитель Nike в понедельник, 5 декабря, заявил, что компания отныне не будет сотрудничать с Ирвингом, который попал в громкий скандал из-за продвижения в социальных сетях антисемитского фильма.

Напомним, что компания приостановила свои отношения с 30-летним баскетболистом 4 ноября и заявила, что больше не будет выпускать именные кроссовки Ирвинга, также отменив выпуск предстоящих Kyrie 8.

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Затем во время телевизионного интервью CNBC 10 ноября соучредитель Nike Фил Найт сказал, что его компания вряд ли снова будет работать с Кайри.

Теперь Ирвинг может подписать рекламный контракт с любой другой компанией по производству спортивной обуви.