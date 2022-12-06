НБА: Дончич в очередной раз наказал Финикс, вернувшийся Харден не помог Филадельфии обыграть Хьюстон

В ночь на вторник, 6 декабря, состоялось восемь матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

Джеймс Харден вернулся на площадку, пропустив 14 игр. Но даже этого не хватило Филадельфии, чтобы обыграть Хьюстон в овертайме. Мемфис без Джа Моранта достаточно легко справился с Майами, а Лука Дончич уже по традиции обыграл Финикс.

Шарлотт – Клипперс 117:119 (26:28, 28:35, 36:21, 27:35)

Шарлотт: Убре (28 + 7 подборов), Вашингтон (26), Розир (22 + 8 передач), Макдэниэлс (9 + 6 передач), Пламли (8 + 12 подборов) – старт; Ричардс (11 + 10 подборов), Макгауэнс (6), Маледон (5), Джонс (2).

Клипперс: Джордж (19 + 7 передач), Леонард (16), Джексон (13), М-с Моррис (12), Зубац (9 + 8 подборов) – старт; Батюм (13), Уолл (12 + 12 передач), Кеннард (9), Браун (8 + 7 подборов), Мэнн (8).

Орландо – Милуоки 102:109 (21:30, 24:26, 27:32, 30:21)

Орландо: Ф. Вагнер (25), Фульц (20), Банкеро (20 + 12 подборов + 7 передач), М. Вагнер (19 + 12 подборов), Бол (2) – старт; Скофилд (8), Росс (5), Хьюстан (3), Хэмптон (0), Энтони (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 13 подборов), Портис (18 + 10 подборов), Холидэй (17 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь), Нвора (6), Миддлтон (5) – старт; Грин (12), Мамукелашвили (8), Коннотон (7), Картер (2 + 6 передач), Хилл (0).

Торонто – Бостон 110:116 (25:27, 37:29, 18:35, 30:25)

Торонто: Сиакам (29 + 8 подборов + 7 передач), Барнс (21 + 7 подборов), Ануноби (13 + 5 потерь), Ванвлит (8 + 7 подборов), Колоко (5) – старт; Трент (20), Буше (8 + 9 подборов), Янг (6).

Бостон: Тейтум (31 + 12 подборов), Браун (22 + 8 подборов + 8 передач), Смарт (18 + 7 передач), Гриффин (13 + 8 подборов), Уайт (9) – старт; Корнет (11 + 7 подборов), Г. Уильямс (7), Хаузер (5).

Атланта – Оклахома-Сити 114:121 (29:27, 30:27, 29:30, 26:37)

Атланта: Мюррэй (24), Янг (23 + 10 передач), Капела (14 + 16 подборов), Гриффин (11), Джонсон (7 + 9 подборов) – старт; Богданович (17), Калвер (9), Оконгву (9 + 8 подборов), Крейчи (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 6 потерь), Гидди (17), Уильямс (12 + 7 подборов), Дорт (11 + 10 подборов), Робинсон-Эрл (10) – старт; Дженг (15), Джо (9), Мускала (5), Мэнн (4), Покушевски (2), Уиггинс (1).

Мемфис – Майами 101:93 (27:32, 31:19, 24:26, 19:16)

Мемфис: Джонс (28 + 10 передач), Альдама (18 + 10 подборов), Брукс (17 + 5 потерь), Адамс (8), Родди (6) – старт; Кларк (11), Чендлер (9), Тиллман (4), Уильямс (0).

Майами: Хирро (23 + 13 подборов), Батлер (18 + 8 передач + 5 потерь), Калеб Мартин (16), Адебайо (15), Лаури (10 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Хайсмит (6), Струс (5), Винсент (0), Дедмон (0).

Хьюстон – Филадельфия 132:123 OT (27:30, 29:25, 34:29, 18:24, 9:9, 15:6)

Хьюстон: Грин (27 + 7 передач + 7 потерь), Портер (24), Смит (16 + 11 подборов), Гордон (14), Шенгюн (8 + 8 подборов) – старт; Исон (18), Мартин (14), Фернанду (6 + 8 подборов), Мэтьюз (5), Никс (0), Гаруба (0).

Филадельфия: Эмбиид (39 + 7 подборов + 5 потерь), Харрис (27), Харден (21 + 7 передач + 7 потерь), Мелтон (9 + 8 подборов + 6 передач), Такер (3) – старт; Милтон (11), Рид (6), Хауз (4), Коркмаз (3), Тайбулл (0), Харрелл (0).

Даллас – Финикс 130:111 (33:15, 34:26, 29:34, 34:36)

Даллас: Дончич (33 + 8 передач), Динуидди (21), Хардуэй (17), Финни-Смит (3), Пауэлл (2) – старт; Вуд (18 + 9 подборов + 6 потерь), Грин (16), Харди (10), Клебер (8), Ниликина (2), Бертанс (0), Буллок (0), Пинсон (0).

Финикс: Эйтон (20 + 8 подборов), Пэйн (14 + 10 передач), Бриджес (13), Букер (11), Уэйнрайт (6) – старт; Ли (13), Шэмет (13), Окоги (12), Бийомбо (6), Шарич (3), Лэндейл (0).

Голден Стэйт – Индиана 104:112 (21:34, 29:25, 31:30, 23:23)

Голден Стэйт: Томпсон (28), Пул (23), Карри (12 + 6 передач), Луни (6 + 7 подборов), Грин (2 + 9 подборов) – старт; Куминга (10), Дивинченцо (10 + 7 подборов), Грин (7), Лэмб (6), Муди (0).

Индиана: Нембард (31 + 8 подборов + 13 передач), Хилд (17 + 9 подборов), Смит (15 + 9 подборов), Матурин (14), Несмит (5) – старт; Бриссетт (14 + 8 подборов), Джексон (13), Браун (3), Куин (0).