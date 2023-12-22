Экс-игрок Сакраменто признал вину в убийстве женщины

Баскетболист попрощался со светлым будущим не только в спорте, но и в жизни в целом.

Бывший игрок НБА и G-Лиги Ченс Команч признался, что задушил насмерть женщину, останки которой были найдены в начале этого месяца недалеко от Лас-Вегаса, сообщает ESPN.

Ченс Команч был взят под стражу на прошлой неделе в Сакраменто, штат Калифорния, где он описал детективам Лас-Вегаса предполагаемое убийство 23-летней Марайны Роджерс.

"Я не могу комментировать суть каких-либо заявлений, сделанных правоохранительным органам", — заявил Майкл Гольдштейн, адвокат 27-летнего игрока.

Баскетболист предстал в суде округа Сакраменто и согласился не оспаривать его перевод под стражу в Неваду, где власти заявили, что ему будут предъявлены обвинения в убийстве и заговоре с целью совершения убийства.

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"Мы собираемся предоставить суду разобраться с этим. Мы собираемся разобраться с этим в Неваде", — заявил Гольдштейн репортерам возле здания суда.

По данным полиции, бывшей девушке Команча, 19-летней Сакари Харнден, также предъявлены обвинения в убийстве Роджерс.

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