Полиция задержала экс-игрока НБА, который подозревается в убийстве женщины

Игрок Стоктон Кингз (фарм-клуб Сакраменто в G-лиге) Ченс Команч был задержан полицией, сообщает The Athletic.

По информации источника, Команчу вместе с его 19-летней девушкой Сакари Харнден будет предъявлено обвинение в похищении и убийстве 23-летней Марайны Роджерс.

В пресс-релизе департамента полиции говорится, что детективы обнаружили "человеческие останки в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада".

Позже было идентифицировано коронером округа Кларк, что это "останки Роджерс" на основании информации, полученной после того, как Команч и Харнден были арестованы.

Two individuals have been arrested in connection with the disappearance and killing of a 23-year-old female after executing murder plan.



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По данным полиции LVPD, детективы узнали, что 5 декабря Роджерс гуляла с друзьями и имела заранее назначенную встречу с Харнден, которая привела с собой своего парня, Команча.

С тех пор Марайну никто не видел. 7 декабря она была объявлена пропавшей без вести.

"Детективы установили, что Харнден и Команч несут ответственность за убийство Роджерс. Обвинения для обоих будут изменены на открытое убийство по согласованию с прокуратурой округа Кларк", - говорится в заявлении.

После ареста Команча, который состоялся в пятницу, 15 декабря, Стоктон Кингз объявили об отчислении игрока. На счету 27-летнего баскетболиста один матч в НБА в составе Портленда (в апреле 2023 года). В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах G-Лиги, выйдя в старте в пяти из них.

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