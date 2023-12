Полиция задержала экс-игрока НБА, который подозревается в убийстве женщины

Игрок Стоктон Кингз (фарм-клуб Сакраменто в G-лиге) Ченс Команч был задержан полицией, сообщает The Athletic.

По информации источника, Команчу вместе с его 19-летней девушкой Сакари Харнден будет предъявлено обвинение в похищении и убийстве 23-летней Марайны Роджерс.

В пресс-релизе департамента полиции говорится, что детективы обнаружили "человеческие останки в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада".

Позже было идентифицировано коронером округа Кларк, что это "останки Роджерс" на основании информации, полученной после того, как Команч и Харнден были арестованы.

Two individuals have been arrested in connection with the disappearance and killing of a 23-year-old female after executing murder plan.



Click below for additional information. pic.twitter.com/yI7LlCIcqG