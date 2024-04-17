iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Ассистент тренера команды Леня возглавит Бруклин

Жорди Фернандес пойдет на повышение.
Сегодня, 15:30
Жорди Фернандес / Getty Images
Жорди Фернандес / Getty Images

Бруклин Нетс планируют нанять ассистента главного тренера Сакраменто Кингз Жорди Фернандеса в качестве своего главного тренера, сообщает The Athletic.

Фернандес считается одним из самых ярких помощников тренера в НБА: 41-летний специалист провел шесть сезонов в качестве ассистента тренера в Денвере (2016–22), а с 2009 по 2013 год он был тренером по развитию игроков в Кливленде.

Стоит также отметить, что Фернандес тренировал сборную Канады на чемпионате мира по баскетболу 2023 года, выиграв с командой бронзовые медали.

Читай также: ЛеБрон, Карри и Кавай: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024

Помимо Фернандеса, в число кандидатов на должность тренера Бруклина входили экс-наставник Милуоки Майк Буденхольцер и ассистент тренера Финикса Кевин Янг.

Напомним, что по итогам регулярного сезона Бруклин Нетс занял одиннадцатое место Восточной конференции, не попав в зону турнира плей-ин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Бруклин Нетс

Статьи по теме

Экс-тренер Милуоки - среди трех кандидатов на работу в Бруклине Экс-тренер Милуоки - среди трех кандидатов на работу в Бруклине
НБА: Бостон с Михайлюком проиграл Нью-Йорку, Сакраменто с Ленем уступил Новому Орлеану НБА: Бостон с Михайлюком проиграл Нью-Йорку, Сакраменто с Ленем уступил Новому Орлеану
Одноклубник Леня прервал свою многоматчевую серию дабл-даблов Одноклубник Леня прервал свою многоматчевую серию дабл-даблов
НБА: Михайлюк и Лень помогли Бостону и Сакраменто одержать победы, Милуоки уступил Нью-Йорку НБА: Михайлюк и Лень помогли Бостону и Сакраменто одержать победы, Милуоки уступил Нью-Йорку
Помочь журналистам

Видео

Разгром Барселоны, решающая красная и дубль Мбаппе в обзоре волевой победы ПСЖ: видео голов
Разгром Барселоны, решающая красная и дубль Мбаппе в обзоре волевой победы ПСЖ: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

НБА16:23
Зайон не смог доиграть матч плей-ин против Лейкерс из-за травмы
Формула 115:55
Коллекция часов Шумахера на 4 миллиона долларов будет выставлена на аукционе
НБА15:30
Ассистент тренера команды Леня возглавит Бруклин
Бокс14:55
Хргович сделал дерзкое заявление насчет возможного боя с Усиком
Евро-202414:30
Стало известно, где сборная Украины будет базироваться на Евро-2024
Европа14:10
Довбик показал милую фотографию с любимой
Европа13:40
Дембеле отреагировал на свист фанатов Барселоны
Лига Чемпионов13:17
Победителя Лиги чемпионов могут исключить из еврокубков на три года
Европа12:53
Мбаппе признался, останется ли в ПСЖ, если выиграет Лигу чемпионов
Лига Чемпионов12:30
Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK