Ассистент тренера команды Леня возглавит Бруклин

Бруклин Нетс планируют нанять ассистента главного тренера Сакраменто Кингз Жорди Фернандеса в качестве своего главного тренера, сообщает The Athletic.

Фернандес считается одним из самых ярких помощников тренера в НБА: 41-летний специалист провел шесть сезонов в качестве ассистента тренера в Денвере (2016–22), а с 2009 по 2013 год он был тренером по развитию игроков в Кливленде.

Стоит также отметить, что Фернандес тренировал сборную Канады на чемпионате мира по баскетболу 2023 года, выиграв с командой бронзовые медали.

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Помимо Фернандеса, в число кандидатов на должность тренера Бруклина входили экс-наставник Милуоки Майк Буденхольцер и ассистент тренера Финикса Кевин Янг.

Напомним, что по итогам регулярного сезона Бруклин Нетс занял одиннадцатое место Восточной конференции, не попав в зону турнира плей-ин.

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