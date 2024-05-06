Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось

Хавбек Реала Джуд Беллингем высказался о своем переходе в стан "сливочных".

"Этот клуб – особенный. Переход в Реал – лучшее, что со мной случалось. Это главное событие 2023 года", – сказал англичанин в интервью Laureus.

Читай также: "Ты е**ная легенда": Беллингем нецензурно взорвался после победы Реала над Барселоной

Напомним, летом 2023 года Беллингем перешел в Реал. Согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет.

Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн евро, учитывая различные бонусы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!