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Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось

Англичанин счастлив оказаться в Мадриде.
Вчера, 22:50
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем высказался о своем переходе в стан "сливочных".

"Этот клуб – особенный. Переход в Реал – лучшее, что со мной случалось. Это главное событие 2023 года", – сказал англичанин в интервью Laureus.

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Напомним, летом 2023 года Беллингем перешел в Реал. Согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет.

Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн евро, учитывая различные бонусы.

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