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"Ты е**ная легенда": Беллингем нецензурно взорвался после победы Реала над Барселоной

Англичанин назвал героя матча.
Сегодня, 19:16
Лукас Васкес и Джуд Беллингем / Getty Images
Лукас Васкес и Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник Реала Джуд Беллингем расхвалил своего одноклубника Лукаса Васкеса после победы над Барселоной (3:2).

Испанец заработал пенальти, забил гол и сделал голевую передачу Беллингему, принесшему Реалу победу.

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Англичанин опубликовал пост, в котором нецензурно обратился к Васкесу.

"Лукас Васкес, ты е**ная легенда", - заявил Джуд.

Лукас Васкес защищает цвета Реала с 2015 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, в которых забил два гола и сделал шесть голевых передач.

Ранее Лунин оценил победу над Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Лукас Васкес джуд беллингем

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