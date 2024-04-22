"Ты е**ная легенда": Беллингем нецензурно взорвался после победы Реала над Барселоной
Англичанин назвал героя матча.
Полузащитник Реала Джуд Беллингем расхвалил своего одноклубника Лукаса Васкеса после победы над Барселоной (3:2).
Испанец заработал пенальти, забил гол и сделал голевую передачу Беллингему, принесшему Реалу победу.
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Англичанин опубликовал пост, в котором нецензурно обратился к Васкесу.
"Лукас Васкес, ты е**ная легенда", - заявил Джуд.
Lucas Vazquez you fucking legend.— Jude Bellingham (@BellinghamJude) April 21, 2024
Лукас Васкес защищает цвета Реала с 2015 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, в которых забил два гола и сделал шесть голевых передач.
Ранее Лунин оценил победу над Барселоной.
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