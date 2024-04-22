"Какой прекрасный вечер на Бернабеу": Лунин оценил победу над Барселоной

Голкипер Реала Андрей Лунин высказался после матча против Барселоны (3:2).

"Какой прекрасный вечер на Бернабеу. Именно так Реал побеждает. Спасибо за атмосферу и поддержку", – написал Лунин в соцсетях.

Напомним, выступление украинца было оценено в 6,4 балла по версии WhoScored и 7,0 балла по версии Sofascore, что стало одним из худших показателей среди игроков, вышедших в стартовом составе "бланкос".

На ISPORT также доступен видеообзор матча Реал - Барселона.

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