НБА: Бостон с Михайлюком проиграл Нью-Йорку, Сакраменто с Ленем уступил Новому Орлеану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 12 апреля, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 11 апреля

Детройт – Чикаго 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28)

Детройт: Сассер (20), Дюрен (20 + 11 подборов), Айви (16 + 6 передач), Мету (15 + 8 подборов), Браун (4) – старт; Флинн (12), Роден (8), Фурнье (5), Бейхайм (3), Уайзмен (2).

Чикаго: Дерозан (39 + 7 передач), Вучевич (27 + 11 подборов), Уайт (18), Грин (11 + 8 подборов), Карузо (8 + 10 передач) – старт; Терри (12), Картер (5), Саного (4), Крэйг (3), Битим (0), Дрелл (0), Фанк (0).

Бостон – Нью-Йорк 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18)

Бостон: Тейтум (18 + 7 передач), Браун (15), Порзингис (14 + 8 подборов), Холидэй (7), Уайт (2) – старт; Притчард (16 + 6 передач), Хаузер (15), Михайлюк (9), Хорфорд (6), Спрингер (3), Тиллман (2), Корнет (2).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 12 минут 47 секунд, набрал девять очков, совершил два подбора и сделал две передачи.

Нью-Йорк: Брансон (39), Дивинченцо (17), Харт (16 + 16 подборов), Ануноби (12), Хартенштайн (11 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Богданович (14), Робинсон (5), Макбрайд (2), Ачиува (2).

Юта – Хьюстон 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)

Юта: Шаманич (22), Джордж (20 + 5 потерь), Джузэнг (10), Юртсевен (10), Хендрикс (5) – старт; Сенсабо (17), Хортон-Такер (16), Лофтон (14 + 9 подборов), Бэйзли (8 + 7 подборов), Поттер (2).

Хьюстон: Ванвлит (42 + 7 подборов + 7 передач), Томпсон (15 + 10 подборов), Брукс (8), Смит (7), Грин (3) – старт; Уитмор (18), Грин (13), Лэндейл (9), А. Холидэй (6), Буллок (0).

Сакраменто – Новый Орлеан 123:135 (23:34, 35:30, 31:34, 34:37)

Сакраменто: Фокс (33 + 8 передач + 6 потерь), Барнс (22), Мюррэй (19), Сабонис (18 + 10 подборов), Эллис (5) – старт; Митчелл (13), Лайлс (6), Везенков (5), Лень (2), Слоусон (0), Эдвардс (0), Джонс (0), Дуарте (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 11 минут 23 секунды, набрал два очка, совершил один подбор и сделал одну передачу. Также у него три фола и одна потеря.

Новый Орлеан: Макколлум (31 + 7 передач), Уильямсон (31 + 6 передач), Мерфи (27), Валанчюнас (13 + 10 подборов), Джонс (5 + 6 передач) – старт; Альварадо (14 + 6 передач), Дэниэлс (10), Зеллер (2), Маршалл (2), Робинсон-Эрл (0).

Портленд – Голден Стэйт 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25)

Портленд: Эйтон (25 + 11 подборов), Хендерсон (18 + 12 передач + 9 потерь), Уокер (17 + 16 подборов), Мюррэй (14), Рупер (2) – старт; Рит (8), Хэгенс (5), Минайя (3).

Голден Стэйт: Карри (22 + 7 подборов + 8 передач), Куминга (19), Уиггинс (15), Джексон-Дэвис (10 + 8 подборов + 4 блок-шота), Пол (8) – старт; Подземски (9), Луни (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Муди (8), Шарич (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!