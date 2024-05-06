Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри

Украинец признался, как узнал про травму британца.

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о травме обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

"Цыганский король" получил рассечение в спарринге, из-за чего их бой перенесли с 17 февраля на 18 мая.

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"Пятница – день спаррингов. Я вернулся после спаррингов, Юрий и Сергей сказали мне: "Послушай, у нас есть проблема".

Проблема не у нас, а у всего боксерского мира, потому что у Тайсона рассечение. Я улыбнулся: "Окей, иду работать", - сказал украинец в интервью DAZN Boxing.

Напомним, Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком.

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