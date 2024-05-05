Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком

Британский боксер прилетел в Эр-Рияд за две недели до поединка.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Поединок за звание бесспорного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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За две недели до будущего мегафайта британский боксер со своей командой прибыл в эту ближневосточную страну.

Соответствующие видео и фото, как его встречали в Саудовской Аравии, Фьюри опубликовал у себя в Instagram.

Ранее промоутер рассказал, за счет чего Фьюри одолеет Усика.

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