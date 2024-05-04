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"Победит в его же игре": Промоутер рассказал, за счет чего Фьюри одолеет Усика

Представитель британского боксера уверен в успехе своего подопечного.
Сегодня, 16:33
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем бое с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком. 

Представитель британца проанализировал его былые выступления и предсказал победу в поединке с украинцем.

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"Тайсон побывал в нокдауне в бою с Нганну, но он сделал то, что делает чемпион, а именно вернулся в бой. У него хороший подбородок, он восстановился и выиграл бой. Я бы не стал уделять слишком много внимания этому поединку. У Тайсона это, вероятно, было его худшее выступление в качестве чемпиона.

Несколько лет назад, когда он дрался с Кличко, это был чистый бокс. Он пошел на ринг и дал сопернику урок бокса на заднем дворе его собственного дома в Германии.

После второго боя с Уайлдером он изменил свой стиль, он идет вперед и наносит удары. Это мнение насчет того, что он не большой панчер. Пойдите и посмотрите, сколько нокаутов в его послужном списке. Ты останавливаешься только в том случае, если не можешь больше терпеть. Вот что он делает.

Я думаю, именно это и произойдет с Усиком. Тайсон победит Александра в его же игре. Потому что он очень, очень умен", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Александра Усика призвал помолиться за Тайсона Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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