Промоутер Усика призвал помолиться за Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика высказался по по поводу поединка украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинский чемпион является примером для подражания.

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"Как можно называть Усика плаксой? Человек, который завоевал чемпионский титул в Польше, который никогда не проводил защиту поясов и вообще не дрался на родине. Он всегда заходил на площадку соперника и уничтожал его.

Сейчас уже несколько лет гоняется за Фьюри, и Фьюри убегал от него четыре раза подряд. Я очень надеюсь, что на этот раз Фьюри наденет свой шлем и защитное снаряжение в лагере, не повредит себе брови или что-то еще, что он может повредить, и бой 18 мая пройдет так, как он должен был пройти в декабре, а затем в феврале.

Это бой всей жизни, его ждет весь мир, мы не можем его не сделать. Давайте попробуем надеяться, помолимся за Тайсона и будем ожидать, что этот парень выйдет на ринг 18 мая", - приводит слова Красюка Boxing Social.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее бывший тренер Усика прокомментировал решение Фьюри похудеть перед боем.

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