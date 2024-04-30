"Он маленький ребенок": Хргович дерзко наехал на бывшего соперника Усика

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о поединке против своего следующего оппонента Даниэля Дюбуа.

По словам хорвата, он не оставит шансов предствителю Великобритании, который до этого проигрывал Александру Усику.

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"Для меня он просто маленький ребенок. Он не отправит меня спать. Я дрался с куда более мощными панчерами, и они не усыпляли меня. Дюбуа меня не усыпит. Я его уничтожу. Он недостаточно зрелый для меня.

Если вы посмотрите на Дюбуа, то он словно ребенок, которого забрали у родителей и оставили посреди большого торгового центра. И этот ребенок осматривается, спрашивая: "Где мои родители?" Вот как я на него смотрю. Он выглядит так, словно потерялся и не знает, куда ему нужно идти. Он как ребенок", - приводит слова хорвата Boxing Scene.

Хргович подерется с Дюбуа в рамках турнира "5 на 5" от промоутерских компаний Matchroom Boxing и Queensberry Promotions, который состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее бывший тренер Усика прокомментировал решение Фьюри похудеть перед боем с украинцем.

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