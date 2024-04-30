"Он намного лучше": Бывший чемпион назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Джордж Гроувз рассказал, на кого безоговорочно ставит в будущем поединке.

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз поделился мнением о будущем бое обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, украинец намного превосходит в боксерских способностях своего оппонента и должен одержать победу.

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"Да, я выбираю Усика в бою против Фьюри. Помню, когда Усик только перешел в супертяжелый вес, я сказал, что он темная лошадка, и не нужно сбрасывать этого парня со счетов.

В предыдущие годы мы видели, как тяжеловес переходил в супертяжелый вес и доминировал. Многим людям казалось это непостижимым. Говорили, что он никогда не будет конкурировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Я все еще думаю, что Усик его победит.

Говорят, что хороший большой боец победит хорошего маленького бойца. Но я думаю, что Усик - исключительный боец. С точки зрения боксерских способностей Усик намного лучше", - сказал Гроувз в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком.

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