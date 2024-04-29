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Бывший тренер Усика прокомментировал решение Фьюри похудеть перед боем с украинцем

Али Башир оценил украинского чемпиона.
Сегодня, 16:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир поделился мнением о поединке с Тайсоном Фьюри.

Специалист прокомментировал решение британца сбросить вес в преддверии поединка против украинца.

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"Фьюри готовится к тяжелому бою и правильно делает, потому что Александр Усик - жесткий парень. Духовно, психологически и физически он жесткий парень.

Тайсон Фьюри готовится к бою своей жизни, потому что это поединок за звание абсолютного чемпиона. Так что они оба много инвестируют в этот бой, многое стоит на кону", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Руис подсказал Усику, как победить Фьюри.

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