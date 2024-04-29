Руис подсказал Усику, как победить Фьюри

Экс-чемпион предположил, что нужно украинцу для успеха в противостоянии с британцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, украинский боксер может одержать победу, если не позволит сопернику контролировать темп поединка.

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"Я думаю, что если Усик будет выбрасывать комбинации, придерживаться плана на бой, не позволит Тайсону Фьюри боксировать с ним или делать что-то в этом роде, то он может победить.

Но если Фьюри будет контролировать темп и бой в целом, то это будет немного опасно для Усика", - сказал Руис в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри показал свою форму за три недели до боя с Усиком.

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