iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Руис подсказал Усику, как победить Фьюри

Экс-чемпион предположил, что нужно украинцу для успеха в противостоянии с британцем.
Сегодня, 11:58
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, украинский боксер может одержать победу, если не позволит сопернику контролировать темп поединка.

Читай также: "Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком

"Я думаю, что если Усик будет выбрасывать комбинации, придерживаться плана на бой, не позволит Тайсону Фьюри боксировать с ним или делать что-то в этом роде, то он может победить.

Но если Фьюри будет контролировать темп и бой в целом, то это будет немного опасно для Усика", - сказал Руис в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри показал свою форму за три недели до боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Энди Руис

Статьи по теме

"Следующий в очереди": Промоутер заявил о желании Паркера встретиться с победителем боя Усик - Фьюри "Следующий в очереди": Промоутер заявил о желании Паркера встретиться с победителем боя Усик - Фьюри
"Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком "Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком
Интер распрощается с двумя игроками по окончании сезона Интер распрощается с двумя игроками по окончании сезона
Клуб Чемпионшипа намерен подписать хавбека Ливерпуля Клуб Чемпионшипа намерен подписать хавбека Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа14:28
Интер распрощается с двумя игроками по окончании сезона
Европа14:20
Клуб Чемпионшипа намерен подписать хавбека Ливерпуля
Европа13:42
Тьяго Силва покинет Челси после завершения сезона
Бокс13:35
"Следующий в очереди": Промоутер заявил о желании Паркера встретиться с победителем боя Усик - Фьюри
Лига Чемпионов13:07
Киммих: Чувствуется, что Реал обладает чем-то особенным в Лиге чемпионов
Киберспорт12:58
Сбила фура: Украинский игрок в CS попал в ДТП
Формула 112:45
Руководитель Макларен пообещал большой шаг вперед на Гран-при Майами
Европа12:15
"Этот парень - проказник": фанаты Арсенала оценили выходку Уайта перед первым голом
Бокс11:58
Руис подсказал Усику, как победить Фьюри
Европа11:45
Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK