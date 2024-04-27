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Фьюри показал свою форму за три недели до боя с Усиком

Британский боксер показал, как готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 15:42
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к своему ближайшему бою против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер у себя в Instagram опубликовал видео из зала, показав, в какой форме пребывает ровно за три недели до поединка.

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"Осталось три недели до боя, ребята. Хотелось бы, чтобы он состоялся сегодня", - написал Фьюри.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика рассказал, кто заменит Фьюри, если тот снимется с боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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