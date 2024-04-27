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Реванш Усик - Фьюри под угрозой: Стали известны потенциальные соперники Джошуа

Хирн отметил дату, которая станет ключевой.
Сегодня, 11:32
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем своего подопечного.

По словам специалиста, британец может оказаться в ринге с Тайсном Фьюри даже несмотря на то, что у него прописан реванш Александром Усиком.

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"Его Превосходительство сказал, что мы должны посмотреть, что произойдет 18-го мая. Но Усику будет сложно получить реванш с Фьюри, если Тайсон победит. В таком случае спрос на поединок Энтони против Фьюри может выйти из-под контроля.

Вероятно, соперником Джошуа может стать победитель боя Хргович - Дюбуа или Усик - Фьюри. Мы понимаем, что есть соглашение на два боя, но наша цель побороться за титул чемпиона мира. Это действительно то, к чему стремится Джошуа", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер сообщил, когда Джошуа проведет следующий бой.

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