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Промоутер сообщил, когда Джошуа проведет следующий бой

Также представитель британца озвучил имена потенциальных соперников своего подопечного.
Вчера, 23:28
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что его подопечный должен вернуться в ринг в августе или сентябре.

По его словам, соперником Эй Джея может стать победитель боя Филип Хргович - Даниэль Дюбуа или Тайсон Фьюри - Александр Усик.

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"Энтони провел четыре боя за 11 месяцев - это много тренировочных сборов. Каждый тренировочный лагерь длится десять недель, поэтому он провел там 40 недель за 11 месяцев. Вероятно, Эй Джей хотел бы провести бой в июле, но я думаю, что это скорее будет в августе или сентябре.

Мы с Джошуа провели встречу с Турки Аль аш-Шейхом, и решили подождать 18 мая. Если Фьюри победит Усика, спрос на его бой с Эй Джеем выйдет из-под контроля. Но у Тайсона и Александра есть контракт на два боя.

Вероятно, соперником будет победитель боя Филип Хргович - Даниэль Дюбуа. Или победитель боя Фьюри - Усик. Мы понимаем, что у них есть соглашение на два боя. На самом деле сейчас цель - бороться за титул чемпиона мира. Это действительно то, что Энтони хочет сделать", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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