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Усик должен подвинуться? Джошуа сообщил, когда намерен провести бой с Фьюри

Турки Аль аш-Шейх провел беседу с британцем.
Сегодня, 10:25
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа признался, что рассчитывает вскоре провести поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британца, Турки Аль аш-Шейх лично ему сообщил, что он должен быть готов к сентябрю.

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"Бокс сильно меняется, так как появился новый игрок - Турки Аль аш-Шейх. Он покоряет мир и дает фанатам то, чего они хотят. Это потрясающе. Так что фанаты могут увидеть наш поединок с Фьюри, если этого захотят.

Я знаю, что фанаты хотят нашего боя, и я этого хочу. Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности, но Турки Аль аш-Шейх человек действия. Время приближается.

Честно говоря, он сказал мне, чтобы я был готов к сентябрю. 1-го июня пройдет турнир 5 на 5, в мае подерутся Фьюри и Усик, а в сентябре вступлю в игру я. Это невероятно", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Ранее сообщалось, что реванш Усик - Фьюри может быть отменен.

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